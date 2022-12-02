Лукашенко: вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей

По сути, эта тема разговора не новая, а продолжение августовского совещания. Тогда была поставлена четкая задача – до конца года доработать предлагаемые новации Кодекса об образовании и определиться с правилами будущей вступительной кампании. Требование Президента – все должно быть прозрачно и справедливо. Поступление в высшее учебное заведение для абитуриента не должно быть лотереей, подчеркнул Александр Лукашенко. Для всех поступающих необходимо создать равные возможности. Не единожды обсуждалась тема централизованного тестирования. Президент считает, что при поступлении нужно видеть человека и его качества. Но как рассмотреть это во время ЦТ? Все нюансы прорабатывали специалисты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что Министерством образования и параллельно Администрацией Президента проводились общественные обсуждения, опрос педагогов, родителей, всех заинтересованных. Очень важно, чтобы этот опрос – его результаты – не подгонялись под ваше мнение. Словом, как мне докладывают, работа была масштабная. Поэтому хотелось бы услышать о готовности системы образования, местных органов власти, вузов к предполагаемым нововведениям. Все ли сделано, чтобы запустить новый механизм, как министр тут предусматривает, с 2023 года и есть ли какие-то проблемы в связи с этим? Но больше всего меня интересует, насколько оптимальны эти подходы в текущий момент (это вопрос главе Администрации), какие дают преимущества для системы образования и страны в будущем, не несут ли они потенциальных проблем. Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите.

Еще раз обращаю внимание присутствующих: поднятые вопросы непосредственно касаются наших людей, мы не должны своими решениями никого потерять и, не дай бог, кого-то оттолкнуть. Наша задача как государства – обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов. Если есть какие-то сомнения в принимаемых решениях и видите потенциальные проблемы, говорите.