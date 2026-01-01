Четверть века в эфире – 25 лет назад вышел первый выпуск столичных новостей

Именно 1 января 2001 года в эфир вышел первый выпуск столичных новостей, а с 2005-го география вещания расширилась на всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда же под нашим медиакрылом оказалось и вещание на канале «РТР-Беларусь». В ушедшем 2025-м у нас снова случилось прибавление – начал вещать новый канал «Спорт ТВ».

За 25 лет мы создали 140 проектов, и это речь только о названиях. Некоторые в эфирной сетке по несколько раз в день. Фирменный информационный выпуск (который вы смотрите в прямом эфире) – программа долгожитель, равно как и информационно-аналитическая программа «Неделя» – на экранах она с 2002 года. Из художественно-публицистического контента среди старожилов «Минск и минчане».

За десятилетия проект сохранил аутентичное название, но претерпел содержательную трансформацию. СТВ сохраняет телетрадиции, но в то же время следует трендам. На что зритель реагирует просмотрами. В плейлисте нашего телеканала программы на разный вкус. Для любителей «хардкор-аналитики» широкое информационное меню от авторских проектов, таких как «Политики без галстуков и купюр» и «Суровый взгляд» до общественно-политического ток-шоу «По существу». Остаться на любимой кнопке пульта и прильнуть к экранам позволяют и развлекательные медиапродукты. Реалити-шоу «Есть девчонка одна» стало хитом еще три сезона назад. С тех пор продолжение следует.

А примером термина «инфотейнмент» – это когда программа с комбоназначением (и развлекать, и информировать) – служит проект «Рецепт настоящего белоруса». За приготовлением блюда в живописных интерьерах автор, он же шеф СТВ, беседует на важные, а местами и сакральные темы с известными людьми страны.

Впрочем, всего, что мы показываем сейчас, и не перечесть. Главное, что каждый телесезон телеканал СТВ прибавляет и в контенте, и в материально-техническом развитии. К слову, в нашем арсенале и четыре высокотехнологичные студии, среди них две на 100 квадратных метров и один съемочный павильон на 300 квадратов. Передвижные телевизионные станции позволяют сопровождать большие проекты на выезде, а небольшие ТВ-рюкзаки выходить репортерской группе в прямой эфир буквально мгновенно. Но за всем этим стоит, конечно, команда профессионалов. В нашем штате около 370 сотрудников.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Команде СТВ уже 25 лет. Я хочу сказать, что это молодая креативная команда. Очень много молодых талантливых людей, которые приносят новые идеи, новые тренды. И где бы они ни были: либо на телеке, либо по производству медиаконтента в сети Интернет, это все присутствует в нашей телекомпании.