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«Уметь чётко и грамотно эти знания продемонстрировать». Как лучше готовиться к ЦЭ и ЦТ?

04 января 2023 18:21
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Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор.  

«Уметь чётко и грамотно эти знания продемонстрировать». Как лучше готовиться к ЦЭ и ЦТ?-1

А вот и лайфхаки для тех, кто усиленно готовится и переживает.  

«Уметь чётко и грамотно эти знания продемонстрировать». Как лучше готовиться к ЦЭ и ЦТ?-4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:  
Подготовку, я считаю, нужно развернуть. Кто ее не развернул, не начал прямо сегодня – максимум завтра. Это первый совет. Второй совет состоит в том, чтобы, действительно обладая соответствующим багажом знаний, уметь четко и грамотно эти знания продемонстрировать. Если это централизованный экзамен или централизованное тестирование, то здесь важно в спокойной обстановке прочитать задание, не скоропалительно ответ написать, а провести решение на черновике, который в обязательном порядке будет.  

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# Вступительная кампания # общество # Оксана Семашко # Сергей Касперович # Фотофакт

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