Президент поздравил коллектив «Столичного телевидения» с 25-летием со дня начала вещания

С нетерпением наступления нового года ждал весь наш коллектив. Ведь сегодня, 1 января, у нас двойной праздник: ровно четверть века назад в эфир вышло «Столичное телевидение». Особо приятно получать поздравления по этому поводу от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко пожелал покорения новых вершин индустрии телевидения, ярких идей и неиссякаемого вдохновения на долгие годы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря востребованным проектам и журналистскому мастерству за четверть века СТВ обрел популярность за пределами столичного региона и стал неотъемлемой частью национального медиапространства.
Ваши передачи формируют узнаваемый образ суверенного белорусского государства и помогают зрителям всегда быть в курсе событий в стране и мире. Во многом это результат творчества профессионалов своего дела, их преданности Родине и традициям отечественных СМИ.