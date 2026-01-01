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Президент поздравил коллектив «Столичного телевидения» с 25-летием со дня начала вещания

01 января 2026 07:35
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С нетерпением наступления нового года ждал весь наш коллектив. Ведь сегодня, 1 января, у нас двойной праздник: ровно четверть века назад в эфир вышло «Столичное телевидение». Особо приятно получать поздравления по этому поводу от главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пожелал покорения новых вершин индустрии телевидения, ярких идей и неиссякаемого вдохновения на долгие годы.

Президент поздравил коллектив «Столичного телевидения» с 25-летием со дня начала вещания-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Благодаря востребованным проектам и журналистскому мастерству за четверть века СТВ обрел популярность за пределами столичного региона и стал неотъемлемой частью национального медиапространства. 

Ваши передачи формируют узнаваемый образ суверенного белорусского государства и помогают зрителям всегда быть в курсе событий в стране и мире. Во многом это результат творчества профессионалов своего дела, их преданности Родине и традициям отечественных СМИ.

# Столичное телевидение # Александр Лукашенко

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