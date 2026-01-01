Президент поздравил коллектив «Столичного телевидения» с 25-летием со дня начала вещания

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки

В 2025-м «Горизонт» – это холдинг, в состав которого входит 17 успешно развивающихся предприятий. Производством телевизоров здесь по-прежнему занимаются, но не ограничиваются, хотя за пять лет их выпустили не меньше 10 миллионов. Сегодня упор делают на инновации и роботизацию процессов.