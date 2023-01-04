В БГМУ примут 440 целевиков. Какие предметы теперь нужно сдавать в медицинский?

Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор.

Равные права на поступление в вузы Беларуси у молодежи Союзного государства. На данный момент только в БГМУ этой возможностью воспользовались 35 россиян. Здесь, прежде всего, ждут преданных стране и специальности людей. В этом году увеличили количество целевиков до 440. В основном под нужды райцентров. Для будущих врачей и провизоров в эту вступительную кампанию открыли два новых направления при приеме абитуриентов.