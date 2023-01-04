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В БГМУ примут 440 целевиков. Какие предметы теперь нужно сдавать в медицинский?

04 января 2023 18:23
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Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор.  

В БГМУ примут 440 целевиков. Какие предметы теперь нужно сдавать в медицинский?-1

Равные права на поступление в вузы Беларуси у молодежи Союзного государства. На данный момент только в БГМУ этой возможностью воспользовались 35 россиян. Здесь, прежде всего, ждут преданных стране и специальности людей. В этом году увеличили количество целевиков до 440. В основном под нужды райцентров. Для будущих врачей и провизоров в эту вступительную кампанию открыли два новых направления при приеме абитуриентов.  

В БГМУ примут 440 целевиков. Какие предметы теперь нужно сдавать в медицинский?-4

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:  
Планируется введение экзамена по биологии для всех факультетов, кроме фармацевтического. На фармацевтический планируется сдача профильного экзамена по химии. Таким образом около 60 % наших абитуриентов, которые будут поступать в университет, будут зачислены на эту форму подготовки. Кроме этого, сохранится форма поступления для платного и бюджетного – это по сертификату централизованного тестирования и централизованного экзамена. По суммации химии и биологии, а также русского или белорусского языка. Также мы планируем в следующем году проведение внутриуниверситетской олимпиады по профилю (биологии и химии) для студентов Белорусского государственного медицинского университета.   

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# Вступительная кампания # общество # Оксана Семашко # Сергей Рубникович # Фотофакт

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