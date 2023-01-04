Суперповязки для ран и ПЦР-тесты для ожогов. Два учёных-медика из Гродно получили гранты Президента

Новости Беларуси. 50 талантливых и инициативных белорусов получили гранты Президента на реализацию проектов в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – двое ученых-медиков из Гродно. Они хирурги. Один работает с детьми, второй со взрослыми. Но оба хотят, чтобы эффективность лечения пациентов в нашей стране только росла. Причем голосуют за это не словом, а делом. У врачей есть уникальные разработки. Инициативность ученых получила оценку на высшем уровне. А это повод и для нашего корреспондента Галины Буро заглянуть в медицинское будущее.

Нужны специальные палочки для забора материала и эппендорф, в который в последующем мы погрузим эту палочку и отдадим ее на исследование.

Забор материала из слизистой рта. И это не тест на ковид. У малыша Тимоши на лице и шее ожог от кипятка. Для мамы шок. Новый год в больнице. Но врачам не до паники: ожоги у детей порой настолько сложные, что надо решать – операция или консервативное лечение. Предугадать, как зарубцуется повреждение на коже, иначе говоря, понять генетику конкретного ребенка, невооруженным глазом сложно. В этом и должна помочь новая методика Александра Глуткина, практикующего врача и доцента кафедры детской хирургии Гродненского медуниверситета.

Александр Глуткин, доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета:

Делается ПЦР, то есть берется буккальная слизистая либо кровь, и мы определяем генетику. И в зависимости от гена тропности с полиморфизмом каких-то показателей в последующем можно сделать вывод – его лучше все-таки оперировать или не оперировать. И у него будет косметический результат лучше или хуже. Ковид доказал, что ПЦР-диагностика возможна везде, поэтому, в принципе, сегодня все мы знаем, что есть развитие проблем 4P-медицины. Это когда идет персонализация медицины, когда многие идут сдавать генетику для того, чтобы ориентироваться, есть у них сердечно-сосудистые заболевания или нет. Вот в таком же плане человек может ориентироваться и на повреждения, не только как ожоговые, но в тот же момент мы можем говорить о любых повреждениях, насколько у него тропность капитализации к заживлению. Грант Президента в сфере здравоохранения Александр Глуткин получает уже второй раз. В медицине он уже 14 лет. Многие годы разрабатывал и собственный крем-эмолент для улучшения процесса восстановления кожи после ожогов, для лечения ихтиозов и дерматитов, его даже назначают хирурги после пластики. Это импортозамещающая технология. Чудо-крем уже есть в аптеках и доказал себя в деле.

Александр Глуткин:

Все рекомендуют детский крем. И вот мы уже долго очень исследовали, смотрели и определили, что детский крем недорабатывает. Здесь подобран состав именно на сухую кожу для того, чтобы питать. Он с таким неплохим, более нейтральным даже запахом, можно даже понюхать. То есть здесь минимальное содержание консервантов, но консервант должен быть, потому что он потеряет свою годность.

На восстановление кожи направлена и разработка Руслана Довнара, доцента 2-й кафедры хирургических болезней Гродненского медуниверситета. Он трудится над созданием прогрессивной повязки для сложных хронических ран. Лечить их будут наночастицы цветных металлов. Подробности читайте тут. В рамках выделенных грантов Президента ученые продолжат свои исследования. Ведь как раз такие инициативы неравнодушных и талантливых людей и помогают ежегодно повышать качество белорусской медицины.