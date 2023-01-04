«Укрепляет трудом и делом основу нашей исторической памяти». Как помогал Азарёнок в реставрации «Хатыни»?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодежную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
80 лет со дня трагедии в Хатыне. В этом году с февральского обращения Президента пошло новое движение, чтобы на реставрации поработала молодежь. Уже совсем скоро. Три месяца осталось. Готовы?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Да, конечно. Здесь хочется отметить, что ритмичная работа областного исполнительного комитета, который позволил обеспечить все условия, чтобы мы как субъект, который реализовывает молодежную политику, простые патриоты своей страны приводили бы туда ребят и трудились вместе. Я отдельно благодарен… Мы даже и в шутку говорили: надо отдельную номинацию для тех, кто наиболее часто посещает, политических обозревателей, наших корреспондентов, в числе которых и вы.
Вы, по-моему, три или четыре раза с нами работали, и это очень важно, когда знаменитые люди, люди, которых узнают на улицах, с которыми фотографируются, как вы, и простой школьник или студент, работая в этой святыне, укрепляет свое понимание и сознание, укрепляет трудом и делом основу нашей исторической памяти.
Александр Лукьянов:
Год, который в прошлом году мы отмечали под этим лозунгом, стал импульсом. Более того, хочу сказать, что и та цифра (свыше 1 тысячи 600 молодых людей) стала рекордной за все время существования студенческих отрядов – важнейшего направления БРСМ. Кстати, оно в текущем году отпразднует свое 60-летие. 1 тысяча 600 людей – это не только ребята со всех уголков нашей страны, но и из Российской Федерации, это граждане Латвии и Германии. Здесь, наверное, «Хатынь» и инициатива молодежи, которую поддержал наш лидер, стали фокусом концентрации понимания того, что стройка стала межнациональной. Она во многих пробудила важность объективной оценки исторических фактов. Ни в коем случае нельзя допускать искажения и того безобразия, разрушения. Главой государства объявлен Год мира и созидания. Мы созидаем вокруг этих комплексов, как «Хатынь», и мы будем продолжать это делать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Источник энергии и житейского опыта». Почему государству важно поддерживать пожилых людей?
Как изменилась акция «Наши дети» в современных реалиях? Ответил Александр Лукьянов
«Мы не хотим войны, просто дайте нам гарантии безопасности». Почему Лукашенко – Президент-миротворец?