«Укрепляет трудом и делом основу нашей исторической памяти». Как помогал Азарёнок в реставрации «Хатыни»?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодежную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. Григорий Азаренок, СТВ:

80 лет со дня трагедии в Хатыне. В этом году с февральского обращения Президента пошло новое движение, чтобы на реставрации поработала молодежь. Уже совсем скоро. Три месяца осталось. Готовы?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Да, конечно. Здесь хочется отметить, что ритмичная работа областного исполнительного комитета, который позволил обеспечить все условия, чтобы мы как субъект, который реализовывает молодежную политику, простые патриоты своей страны приводили бы туда ребят и трудились вместе. Я отдельно благодарен… Мы даже и в шутку говорили: надо отдельную номинацию для тех, кто наиболее часто посещает, политических обозревателей, наших корреспондентов, в числе которых и вы. Вы, по-моему, три или четыре раза с нами работали, и это очень важно, когда знаменитые люди, люди, которых узнают на улицах, с которыми фотографируются, как вы, и простой школьник или студент, работая в этой святыне, укрепляет свое понимание и сознание, укрепляет трудом и делом основу нашей исторической памяти.