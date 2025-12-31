«Мы идём в будущее и точно знаем, каким хотим его видеть!» Новогоднее обращение Президента Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Дорогие соотечественники, уважаемые гости Беларуси, вот и 2025 год становится историей. Стрелки часов неумолимо движутся к 12. Вместе с ними мы идем в будущее и точно знаем, каким хотим его видеть. В первую очередь мирным. Мирным и безопасным. И не только для Беларуси, для всех стран и народов. Мы все хотим жить и растить детей под чистым небом, отпускать их в самостоятельную взрослую жизнь с легким сердцем. Абсолютно уверен, такое желание загадают в полночь миллионы людей в разных уголках земли. Пусть оно сбудется.

Александр Лукашенко:

Провожая уходящий год, мы стараемся оставить в прошлом все плохое и войти в новый с чистыми и добрыми мыслями, связываем с наступающим годом много надежд, самых разных. Эта традиция, как и то, что новогодняя ночь делает этот праздник особенным. Знаю, вы много еще скажете добрых слов друг другу после 12. Для меня сейчас очень важно сказать главное всем вам, огромной белорусской семье. Всем, кто встречает Новый год дома, в гостях, на рабочем месте, в служебном посту или в дороге. Это слова благодарности. Искренне говорю их нашим труженикам, подарившим стране рекордный урожай, людям в погонах, на плечах которых держится наш мир. Спасибо всем, кто преображает нашу жизнь, строит города и производства, развивает науку и высокие технологии, делает Беларусь чистой и зеленой, создает красоту своими талантом и творчеством, восхищает нас спортивными победами.



Особая признательность тем, кто работает с нашими детками, открывая для них двери во взрослую жизнь, кто, надевая белый халат, заботится о здоровье каждого своего пациента, кто профессионально или по зову сердца бескорыстно помогает людям в трудных жизненных ситуациях. А молодежь должна усвоить. Беларусь – это не только страницы учебников и старые фотографии. Беларусь – это вы, ваш ум и ваши мечты. Предлагайте новые идеи. Идите своим путем. Государство вам в этом поможет. Благодаря усилиям белорусов 2025 год был для нас неплохим, хотя и нелегким.



Нас пытались заставить жить по чужим законам, делить на правильных и неправильных, проверять на прочность экономическими бурями и политическим давлением, не понимая того, что у Беларуси есть то, что нельзя у нее отобрать. Это наша привычка держаться вместе, нашей белорусской толокой. Оппоненты никак не усвоят, что мы привыкли созидать, а не ломать, объединять, а не разжигать, разговаривать, а не кричать. И это не слабость, это наша сила оттуда, от предков. Мы просто уверенно делаем свое дело. Никогда не ищем ссор и конфликтов. Но точно можем постоять за себя.



Так жили и будем жить. И ритм ближайших лет обозначен. Время конкретных дел, каждого на своем месте. Когда куранты начнут свой бой, перед тем как поднять бокалы, прошу вас, где бы вы ни были – в Браславе или Лоеве, в Хотимске или Малорите – подумайте, что я сделаю в новом году для своей Беларуси? Дайте всего одно обещание, и поверьте, страна изменится, качество нашей жизни вырастет.

Дорогие белорусы, уважаемые люди доброй воли, друзья, наступает волшебный миг самых сокровенных мыслей и личных пожеланий. Пусть глазенки ваших малышей светятся радостью, и дети не огорчают вас. Пусть наша женщина-труженица с улыбкой встречает своего мужчину, который служит ей опорой и защитой. Крепкой вам любви, пленяющей и всепоглощающей, которая поможет совершать чудеса, и невероятные. Без любви к женщине и девушке настоящей любви быть не может. Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году.

Настало время отдать должные их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано. Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее, семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод. Пусть в каждом нашем городке, в каждой небольшой деревеньке найдется уголок, где можно просто, оставшись в тишине, почувствовать – я дома, я на своей земле, и я здесь не случайно. С Новым годом, дорогие белорусы!