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Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки

31 декабря 2025 18:59
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На площадке «Горизонта» Президент дал старт выпуску телевизоров с искусственным интеллектом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство операция здесь будут выполнять промышленные роботы практически без участия человека.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, площадка старая в центре, где я всегда бывал и просил, чтобы телевизор взять людям. Поэтому для меня родное то. И думаю, куда ты меня завел.

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки-2

У многих из вас «Горизонт», как и у главы государства, ассоциируется со зданиями в центре Минска, которые сегодня уже не сильно похожи на те, что в своей президентской юности посещал сам Александр Лукашенко. В 2025-м это холдинг, в состав которого входит 17 предприятий, успешно развивающихся, что немаловажно. Производством телевизоров здесь по-прежнему занимаются, но не ограничиваются, хотя за пять лет их выпустили не меньше 10 миллионов. Сегодня упор делают на инновации и роботизацию процессов.

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки-4

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:
Сегодня последний день пятилетки, поэтому мы подводим итоги пятилетки. Рост производства увеличился в три раза за пятилетку, выручка увеличилась в 3,3 раза. Удельный вес экспорта от объемов производства составил 90 %, чистой прибыль 126 миллионов рублей. Мы спроектировали, сейчас перед вами будет новая производственная роботизированная линия. Можно сказать, что она полный робот, это единая система. Если какая-то деталь здесь не будет работать, то система останавливается. Здесь с использованием искусственного интеллекта, который позволяет нам решать ряд задач.

Ну и, собственно, телевизор проходит по всем операциям, используя роботов. Здесь более 20 роботов, но вообще и сама система роботизирована. Некоторые сравнения мы, собственно, уже начали отрабатывать и технические расчеты сделали, что вообще на старых линиях должно работать около 70 человек, в данном случае на роботизированную дается 22 человека. То есть в три раза меньше есть потребность в человеческом ресурсе. Скорость производства цикла увеличилась в два раза и рост производительности увеличился в первый раз.

Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки-6

Юрий Предко:
Это конвейер мощностью 250 тысяч телевизоров в год. 22 человека работают.

Александр Лукашенко:
Сюда приходят к тебе уже комплектующие в готовом виде, высокой сборки. И здесь только ты в корпус впихиваешь эти комплектующие?
Да, плюс закачиваем программу, меню устанавливаем, проверяем его, чтобы все гармонично. Дальше упаковываем, маркируем в зависимости от закачки.
То есть это финишная сборка?
Это финишная сборка.

# Александр Лукашенко # Юрий Предко # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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