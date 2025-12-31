Упор на инновации и роботизацию – на предприятии «Горизонт» подвели итоги пятилетки

На площадке «Горизонта» Президент дал старт выпуску телевизоров с искусственным интеллектом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство операция здесь будут выполнять промышленные роботы практически без участия человека. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, площадка старая в центре, где я всегда бывал и просил, чтобы телевизор взять людям. Поэтому для меня родное то. И думаю, куда ты меня завел.

У многих из вас «Горизонт», как и у главы государства, ассоциируется со зданиями в центре Минска, которые сегодня уже не сильно похожи на те, что в своей президентской юности посещал сам Александр Лукашенко. В 2025-м это холдинг, в состав которого входит 17 предприятий, успешно развивающихся, что немаловажно. Производством телевизоров здесь по-прежнему занимаются, но не ограничиваются, хотя за пять лет их выпустили не меньше 10 миллионов. Сегодня упор делают на инновации и роботизацию процессов.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Сегодня последний день пятилетки, поэтому мы подводим итоги пятилетки. Рост производства увеличился в три раза за пятилетку, выручка увеличилась в 3,3 раза. Удельный вес экспорта от объемов производства составил 90 %, чистой прибыль 126 миллионов рублей. Мы спроектировали, сейчас перед вами будет новая производственная роботизированная линия. Можно сказать, что она полный робот, это единая система. Если какая-то деталь здесь не будет работать, то система останавливается. Здесь с использованием искусственного интеллекта, который позволяет нам решать ряд задач. Ну и, собственно, телевизор проходит по всем операциям, используя роботов. Здесь более 20 роботов, но вообще и сама система роботизирована. Некоторые сравнения мы, собственно, уже начали отрабатывать и технические расчеты сделали, что вообще на старых линиях должно работать около 70 человек, в данном случае на роботизированную дается 22 человека. То есть в три раза меньше есть потребность в человеческом ресурсе. Скорость производства цикла увеличилась в два раза и рост производительности увеличился в первый раз.