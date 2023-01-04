В Беларуси определили сроки проведения централизованного экзамена

Новости Беларуси. Массовая апробация централизованного экзамена в Беларуси. 28 января его проведут для желающих пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовая апробация централизованного экзамена в Беларуси. 28 января его проведут для желающих пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен предстоит сдавать 54 тысячам человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет по выбору.
Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
Раньше необходимо было сдать четыре выпускных экзамена и через меленький промежуток времени еще три вступительных: четыре плюс три – семь. Сегодня выпускнику 11-го класса необходимо сдать два выпускных экзамена, результаты которого будут засчитываться при поступлении в вуз, и еще одно ЦТ. И конечно же, ребята, когда выбирают предмет, по которому они будут сдавать централизованный экзамен, должны определиться, куда же они потом будут поступать. Куда, в какую приемную комиссию они отнесут сертификат централизованного экзамена. Это нужно будет сделать до 1 марта.
Новая редакция правил приема в вузы утверждена накануне Указом Президента. Его положения Минобразования реализует в самые короткие сроки. Документ должен поспособствовать дальнейшему совершенствованию национальной системы отбора и подготовки кадров с высшим образованием, исходя из принципов справедливого отношения к людям и обеспечения равных условий при поступлении.
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