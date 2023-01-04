В Беларуси определили сроки проведения централизованного экзамена

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Раньше необходимо было сдать четыре выпускных экзамена и через меленький промежуток времени еще три вступительных: четыре плюс три – семь. Сегодня выпускнику 11-го класса необходимо сдать два выпускных экзамена, результаты которого будут засчитываться при поступлении в вуз, и еще одно ЦТ. И конечно же, ребята, когда выбирают предмет, по которому они будут сдавать централизованный экзамен, должны определиться, куда же они потом будут поступать. Куда, в какую приемную комиссию они отнесут сертификат централизованного экзамена. Это нужно будет сделать до 1 марта.