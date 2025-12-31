Выборы Президента, «Орешник», диалог с Вашингтоном, ВНС – составили портрет 2025 года

Год, который вот-вот станет историей – нашей с вами историей – был наполнен самыми разными событиями, но давайте обозначим именно те, которые определили «портрет 2025-го».

До наступления Нового года остаются считаные часы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде чем загадаем самые сокровенные желания, вспомним, каким уходящий 2025-й был для каждого из нас, для наших семей, наших друзей и для нашей страны.

Итак, начался год с важнейшей электоральной кампании – президентских выборов. За главный государственный пост боролись пять кандидатов. Убедительную победу с результатом более 86 % одержал Александр Лукашенко. При этом белорусы продемонстрировали беспрецедентно высокую явку – более 85,5 %.

Россия – наш главный партнер и союзник. Этот тезис в 2025-м подтверждаем и словом, и делом. Главы государств постоянно держат руку на пульсе союзных событий – как в двустороннем формате, так и не упуская возможности переговорить на крупных саммитах, но, пожалуй, самая теплая и душевная встреча – минувшим летом на Валааме.

Учитывая беспрецедентный уровень внешних угроз, союзная безопасность – вопрос номер один. Вопрос, который под занавес года превратился в «восклицательный знак». На боевое дежурство в Беларуси заступил новейший российский ракетный комплекс «Орешник». И это тоже результат совместного политического решения двух лидеров.

Трендом 2025-го, вне всяких сомнений, можно назвать постепенный выход на конструктивный диалог по линии Минск-Вашингтон. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа в тот момент, когда американский лидер летит на встречу с Президентом России в Анкоридже; несколько раундов переговоров с американскими представителями в Минске; отмена санкций в отношении «Белавиа» и нашего калия – вот главные аргументы.

Трендом 2025-го, вне всяких сомнений, можно назвать постепенный выход на конструктивный диалог по линии Минск-Вашингтон. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа в тот момент, когда американский лидер летит на встречу с Президентом России в Анкоридже; несколько раундов переговоров с американскими представителями в Минске; отмена санкций в отношении «Белавиа» и нашего калия – вот главные аргументы.

Важнейшее событие года, которое во многом определяет архитектуру нового мира – саммит в формате ШОС, а затем и с приставкой «+» в китайском Тяньцзине. И Беларусь на этой площадке – в качестве полноправного члена Организации. Именно здесь китайский лидер выступает с инициативой «глобального управления», которую также поддерживает Минск.

На «дальней дуге» мы по-прежнему следуем принципу взаимовыгодного диалога на равных. Подтверждение тому – большая командировка белорусского лидера: Мьянма, Оман, Алжир – под занавес года мы обозначили свои интересы и в Азии, и в Африке.

2025-й прошел под знаком 80-летия Великой Победы. 9 Мая в Минске – масштабный военный парад – 4 тысячи участников из Беларуси, а также расчеты из дружественных стран. В этот же день парад принимает Москва, а в сентябре торжества в честь окончания Второй мировой прошли в китайской столице.

2025-й в Беларуси – год щедрого урожая. Но это не подарок, а результат кропотливого труда тысяч аграриев. Итоговая цифра действительно впечатляет – более 11 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Ну и, конечно, 2025-й – Год благоустройства – возможность для каждого сделать наши города и поселки чище и удобнее для жизни.

Важнейшее событие на финишной прямой года – Всебелорусское народное собрание. Здесь не только подводим итоги, но (и это главное) строим планы на пятилетку. Семь приоритетов до 2030-го, которые легли в основу программы соцэкономразвития Беларуси на ближайшие пять лет – вот главный итог народного вече и результат, с которым завершаем год и смотрим в будущее.