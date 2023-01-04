Пересдачи из-за шпаргалок. Нарушители правил проведения экзамена смогут поступать только через год

Новости Беларуси. Залог успеха – знания. 11-классники 2023-го в предвкушении массовой апробации централизованного экзамена. 28 января всем желающим предложат пройти пробное испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будут задействованы все 144 пункта, на которых в мае определят итоговый уровень знаний выпускников школ по двум предметам. Централизованный экзамен будут сдавать 54 тысячи человек. 14 мая – русский или белорусский язык, 21 мая – предмет на выбор.

Справедливость, объективность, равные условия – девиз, можно сказать, предстоящего ЦТ в нынешнем году. Здесь будут задания четырех уровней сложности. Что еще немаловажно, в отдельных случаях, будь-то ЦТ или экзамен, комиссии приходится контролировать не только знания, но и правила поведения на испытании. Не станет исключением и этот год. Помощь шпаргалок или наушников на централизованном выпускном экзамене может обернуться пересдачей, вот только через год.