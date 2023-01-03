Президент утвердил новые правила вступительной кампании

Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил приема лиц для получения общего и специального высшего образования утверждена 3 января Указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у выпускников школ вместо четырех экзаменов – два, которые пройдут в форме тестов в специальных пунктах проведения. Всего по стране их будет открыто более девяноста. Там же абитуриенты сдадут необязательный экзамен в форме ЦТ, который нужен им для поступления в профильный вуз. Помимо сертификатов о сдаче вступительных испытаний, теперь при подаче документов понадобится характеристика учащегося, которую будут выдавать в школе или колледже.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Такими подходами сохраняется открытость и беспристрастность принятия решений. И конечно, конкурс решит все, эти подходы ни в коем случае не умаляют высокое качество подготовки, а наоборот. Ну и в какой-то степени все-таки сдача централизованного экзамена в школе и получение сертификата позволяет ребятам уже при сдаче экзамена понимать и представлять, куда, в какой вуз и на какую специальность они будут поступать в дальнейшем.