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«Микрофон зацепил рукой, хлопок – уже аудитория напряжена». Александр Лукьянов о детях Донбасса

04 января 2023 18:36
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодежную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

«Микрофон зацепил рукой, хлопок – уже аудитория напряжена». Александр Лукьянов о детях Донбасса-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сталкиваюсь с работой с молодежью Донбасса, с детками. У нас были мероприятия, когда мы выезжали к ним на площадку, в детские лагеря в санаторные, где они находились. Где-то случайно микрофон зацепил рукой, хлопок – уже аудитория напряжена. Они настолько расслабляются в Беларуси, но все равно подсознательно, когда дети жили в условиях 8-9 лет в постоянной военной агрессии, постоянных военных интервенциях, конечно, это уже определенная деформация.

«Источник энергии и житейского опыта». Почему государству важно поддерживать пожилых людей – подробности здесь.

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# Социальная помощь # общество # Александр Лукьянов # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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