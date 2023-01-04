«Микрофон зацепил рукой, хлопок – уже аудитория напряжена». Александр Лукьянов о детях Донбасса

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим благотворительную акцию «Наши дети», молодежную политику в государстве и помощь пожилым людям. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сталкиваюсь с работой с молодежью Донбасса, с детками. У нас были мероприятия, когда мы выезжали к ним на площадку, в детские лагеря в санаторные, где они находились. Где-то случайно микрофон зацепил рукой, хлопок – уже аудитория напряжена. Они настолько расслабляются в Беларуси, но все равно подсознательно, когда дети жили в условиях 8-9 лет в постоянной военной агрессии, постоянных военных интервенциях, конечно, это уже определенная деформация.

«Источник энергии и житейского опыта». Почему государству важно поддерживать пожилых людей – подробности здесь.