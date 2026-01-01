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Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины

01 января 2026 07:30
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Белорусы хотят видеть новый год в первую очередь мирным и безопасным, и не только для себя – для всех стран и народов. Об этом в новогоднем обращении говорил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее обращение Президента Беларуси.

Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины-2

По традиции он подвел итог прошедших 12 месяцев, озвучил важные посылы на будущее. И все же начал Александр Лукашенко со слов благодарности соотечественникам. 2026 год в нашей стране объявлен Годом белорусской женщины. Соответствующий указ уже подписан. 

Это подчеркивает важность роли женщины в жизни общества в целом и отдельно взятого человека. Но то, каким будет 2026-й, зависит от каждого из белорусов. Настало время конкретных дел.

Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины-4

Кроме того, в последние минуты 2025-го главнокомандующий связался с министром обороны страны и попросил передать теплые слова и поздравления тем, кто обеспечивает своей службой мир на белорусской земле, а особенно тем людям в погонах, которые в новогоднюю ночь были на боевом посту и дежурствах.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

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