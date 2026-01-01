Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины
Белорусы хотят видеть новый год в первую очередь мирным и безопасным, и не только для себя – для всех стран и народов. Об этом в новогоднем обращении говорил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогоднее обращение Президента Беларуси.
По традиции он подвел итог прошедших 12 месяцев, озвучил важные посылы на будущее. И все же начал Александр Лукашенко со слов благодарности соотечественникам. 2026 год в нашей стране объявлен Годом белорусской женщины. Соответствующий указ уже подписан.
Это подчеркивает важность роли женщины в жизни общества в целом и отдельно взятого человека. Но то, каким будет 2026-й, зависит от каждого из белорусов. Настало время конкретных дел.
Кроме того, в последние минуты 2025-го главнокомандующий связался с министром обороны страны и попросил передать теплые слова и поздравления тем, кто обеспечивает своей службой мир на белорусской земле, а особенно тем людям в погонах, которые в новогоднюю ночь были на боевом посту и дежурствах.