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Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова

03 января 2023 17:18
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Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?

Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова-1

Теперь помимо сертификатов о сдаче вступительных испытаний при подаче документов понадобится характеристика учащегося из школы или колледжа. Дополнительных баллов документ не даст, а вот авторитета добавит. Понимание личностных качеств абитуриента – главная цель этого нововведения. Новшества коснутся и заочников. При поступлении на бюджет у абитуриента должен быть минимальный стаж по специальности 10 месяцев. Все эти новации взяты не из воздуха, а доработаны специалистами Министерства образования с учетом широкого изучения общественного мнения, экспертных оценок и опыта вступительной кампании 2022 года.

Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Мы обсуждали подходы, касающиеся сдачи централизованного экзамена, каким он должен быть. Это должен быть второй экзамен по определенному предмету или все-таки давать возможность выбора ученику? Пришли к возможности определения предмета учеником. То есть второй предмет по выбору централизованного экзамена.

Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова-7

В 2023 году централизованные экзамены выпускники школ будут сдавать с 14 по 21 мая, ЦТ – с 14 июня по 6 июля. Планируется, что во вступительной кампании 2023-го примут участие почти 53 тысячи учащихся.

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# Вступительная кампания # общество # Глеб Прокофьев # Ирина Старовойтова # Фотофакт

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