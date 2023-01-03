Какой второй предмет будут сдавать на централизованном экзамене? Объяснила Ирина Старовойтова

Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?

Теперь помимо сертификатов о сдаче вступительных испытаний при подаче документов понадобится характеристика учащегося из школы или колледжа. Дополнительных баллов документ не даст, а вот авторитета добавит. Понимание личностных качеств абитуриента – главная цель этого нововведения. Новшества коснутся и заочников. При поступлении на бюджет у абитуриента должен быть минимальный стаж по специальности 10 месяцев. Все эти новации взяты не из воздуха, а доработаны специалистами Министерства образования с учетом широкого изучения общественного мнения, экспертных оценок и опыта вступительной кампании 2022 года.