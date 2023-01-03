Иванец про вступительную кампанию 2023-го: это облегчит подготовку и снизит волнение родителей
Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?
В новациях разбирался Глеб Прокофьев.
Приемная кампания нового 2023 года пройдет по новым правилам. Об этом много говорили в прошлом году, наверняка дискуссии продолжатся и дальше. Но теперь в рамках утвержденной программы. Документ сегодня подписал глава государства. К слову, новшеств немало. Так, теперь у выпускников школ вместо четырех экзаменов будет два. И пройдут они в форме тестов в специальных экзаменационных пунктах. Всего по стране их будет открыто более 90. Там же абитуриенты сдадут и необязательный экзамен в форме ЦТ, который нужен для поступления в профильный вуз. Результаты экзаменов теперь будут переводиться в 100-балльную систему вместо двух этапов централизованного тестирования.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Очень серьезное изменение – это то, что подготовка наших выпускников 11 классов к итоговой аттестации в настоящее время будет полностью единой, унифицированной к вступительной кампании. А это существенно облегчит подготовку и снизит волнение наших родителей.
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