Иванец про вступительную кампанию 2023-го: это облегчит подготовку и снизит волнение родителей

Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?

Приемная кампания нового 2023 года пройдет по новым правилам. Об этом много говорили в прошлом году, наверняка дискуссии продолжатся и дальше. Но теперь в рамках утвержденной программы. Документ сегодня подписал глава государства. К слову, новшеств немало. Так, теперь у выпускников школ вместо четырех экзаменов будет два. И пройдут они в форме тестов в специальных экзаменационных пунктах. Всего по стране их будет открыто более 90. Там же абитуриенты сдадут и необязательный экзамен в форме ЦТ, который нужен для поступления в профильный вуз. Результаты экзаменов теперь будут переводиться в 100-балльную систему вместо двух этапов централизованного тестирования.