Сумма баллов аттестата плюс баллы за один экзамен. Как изменилось поступление по целевому?

Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?
Во главе угла прежде всего выработка новых подходов к приему в вузы мотивированной и одаренной молодежи. Для них значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса. В числе льготников победители областных, международных и университетских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка и вузовских лицеев. К слову, вне конкурса в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты будут зачисляться дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также воспитанники военно-патриотических клубов.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Отдельного внимания заслуживает поступление на целевую подготовку, которая, я бы сказал, является наиболее эффективной формой государственного заказа кадров. Когда заказчик уже с абитуриентов заключает предварительно договор, затем абитуриент по новым правилам может поступить в вуз в более ранние сроки по внутреннему устному экзамену. И конкурс будет выстраиваться на основе суммы баллов документа об образовании и одного испытания.
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