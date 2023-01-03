Сумма баллов аттестата плюс баллы за один экзамен. Как изменилось поступление по целевому?

Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?

Во главе угла прежде всего выработка новых подходов к приему в вузы мотивированной и одаренной молодежи. Для них значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса. В числе льготников победители областных, международных и университетских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка и вузовских лицеев. К слову, вне конкурса в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты будут зачисляться дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также воспитанники военно-патриотических клубов.