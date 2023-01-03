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Сумма баллов аттестата плюс баллы за один экзамен. Как изменилось поступление по целевому?

03 января 2023 17:10
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Новости Беларуси. Приемная кампания – 2023 в обновленном формате. Новая редакция правил для поступающих в вузы утверждена 3 января указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто получит шанс поступить без экзаменов, а кому придется учиться платно? Чего ожидать абитуриентам в этом году?

Сумма баллов аттестата плюс баллы за один экзамен. Как изменилось поступление по целевому?-1

Во главе угла прежде всего выработка новых подходов к приему в вузы мотивированной и одаренной молодежи. Для них значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса. В числе льготников победители областных, международных и университетских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка и вузовских лицеев. К слову, вне конкурса в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты будут зачисляться дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Сумма баллов аттестата плюс баллы за один экзамен. Как изменилось поступление по целевому?-4

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Отдельного внимания заслуживает поступление на целевую подготовку, которая, я бы сказал, является наиболее эффективной формой государственного заказа кадров. Когда заказчик уже с абитуриентов заключает предварительно договор, затем абитуриент по новым правилам может поступить в вуз в более ранние сроки по внутреннему устному экзамену. И конкурс будет выстраиваться на основе суммы баллов документа об образовании и одного испытания.

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# Вступительная кампания # общество # Глеб Прокофьев # Сергей Касперович # Фотофакт

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