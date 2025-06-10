Не будет результата – жесточайшее отношение! Лукашенко устроил разнос на совещании по развитию кино

Начинаем со знаменитой еще ленинской фразы о «важнейшем из искусств». Конечно, значение кинематографа сложно переоценить и сегодня, в XXI веке. А потому проигрывать на этой «линии фронта» сегодня просто непозволительно. И повод обратиться к этим смыслам 10 июня был у Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент раскритиковал работу Национальной киностудии. У «Беларусьфильма» легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня? А сегодня в общем-то не очень. Да, в минувшем году под брендом «Беларусьфильма» вышло 25 картин, но едва ли название хотя бы нескольких назовет зритель. При этом государство вложило немало средств в развитие отрасли, на киностудии проведена масштабная модернизация. Где же отдача?

Конечно, вопрос это комплексный, в том числе и кадровый. А вот здесь уместными будут параллели со спортом. Для создания хорошего кино нужна хорошая команда во главе с капитаном – в кимематографе это талантливый режиссер. И таких, как отметил Президент, в Беларуси немало. Президент не исключил возможности точечной финансовой поддержки киностудии, но в прокат должны выйти качественные и востребованные зрителем наши белорусские фильмы. То, что на языке киноманов называется «бестселлером». Готовы ли мы творчески? Да. Технически – вне всяких сомнений. Но почему должного результата пока нет? Итак, Президент поручил в кратчайшие сроки навести порядок в отечественной киноиндустрии. Виктория Ходосок о том, когда же «Беларусьфильм» снова зазвучит гордо.

Едва ли кто-то из присутствующих ожидал, что сегодняшний разговор на «Беларусьфильме» будет простым и без критики. Оценки Президента в адрес студии и целой отрасли в целом звучали и прежде. «Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии. Подходить к делам по-хозяйски необходимо не только в вопросах с кадрами, но и в отношении территории киностудии. Некоторые здания рядом с главным корпусом «Беларусьфильма» либо пустуют, либо используются частично и находятся в запущенном состоянии. О ситуации доложили Президенту накануне его визита. Но директор киностудии утверждал, что прибраться все же успели. Кадры до и после – судите сами.

– Сам гараж нужен. Там, на той территории, расположена еще бывшая автомойка. Вот этим зданием мы не пользуемся. А гараж нужен, чтобы эта вся техника хранилась там.

– А что же вы его там запустили-то?

– Сейчас доводим. Проблемное поле есть, сейчас постепенно...

– Все в хламе. Это правда.

– Так зачем ты мне ночью доложил, что там хлам есть, а там его уже нет?

– Вы что, все убрали?

– Убрали.

– Все здания? И внутри?

– Ну так ты бы походил, посмотрел до меня.

– Так это же вчера было.

– Ну так я говорю, видишь, к утру сделали. Годами не делали, а к утру сделали.

Какие шаги предпринимать дальше, ответственные за развитие кинематографа понимают. Более того, профильный министр Руслан Чернецкий сразу после своего назначения возглавил Совет по развитию кинематографии при Министерстве и взял под личный контроль все этапы кинопроизводства. Главная задача теперь не поиск финансирования, а фокус на реализации конкретных проектов. В планах – в год снимать по одному крупному проекту и порядка пяти малобюджетных фильмов. Нужно поднимать качество выпускаемого кино – министр культуры Беларуси. Подробности здесь.

Требования Президента к отечественному кинематографу вполне понятны. Государство много сделало для развития отрасли. Была проведена полная модернизация киностудии «Беларусьфильм», установлено новое технологическое оборудование. Затрачены огромные средства. Но вот аванс, который был выделен белорусскому кинематографу, так и не отработан. Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы же все любим кино, мы его смотрим. Кто из нас может вспомнить последний фильм «Беларусьфильма» кроме «Буратино», «В августе 44-го»? Мы все равно живем в прошлом. Есть очень большие надежды, что новое руководство… Назначен недавно новый руководитель киностудии «Беларусьфильм», новый министр культуры, который знает и понимает кино. У них есть желание что-то делать, и очень хочется, чтобы все-таки мы все, граждане Беларуси, получили наше белорусское кино. «Беларусьфильм» – это бренд с истории, это киностудия, за которую в прежние времена каждый из нас испытывал чувство гордости. Мы смотрим на эти знаменитые буквы «Беларусьфильм» рукописные, и мы все понимаем, что это наш белорусский бренд. Он должен опять засверкать. Еще раз говорю, сделано абсолютно все. Разговор сегодня получился максимально открытым и честным. И это не критика ради критики. В завершение совещания Президент сделал серьезный вывод.