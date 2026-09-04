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Новости по тегу #Киностудия «Беларусьфильм»

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье
04 сентября 2026 17:52

«Беларусьфильм» совместно с МВД снимает сериал «Слово офицера» – заглянули в закулисье

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами
03 августа 2026 06:56

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

Как изменился «Беларусьфильм» после визита Президента – пообщались гендиректором киностудии
03 июля 2026 18:26

Как изменился «Беларусьфильм» после визита Президента – пообщались гендиректором киностудии

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
15 июня 2026 12:09

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой
14 июня 2026 17:25

Новая глава в истории СТВ! Как проходят съемки сериала «Голос сердца» – пообщались со съемочной группой

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ
11 июня 2026 13:56

В Минске стартовали съемки первого телесериала по заказу СТВ

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей
10 июня 2026 09:01

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась
11 мая 2026 12:59

«Беларусьфильм» выпустил картину о Государственном гимне – узнали у режиссера, как она создавалась

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»
29 апреля 2026 08:55

Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»

Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля
12 февраля 2026 05:54

Премьера фильма «Душа защитника» пройдёт в кинотеатре «Москва» 12 февраля

Ощущения светлые и добрые – впечатлениями от показа фильма о святителе Тихоне поделилась директор кинотеатра «Москва»
24 ноября 2025 11:51

Ощущения светлые и добрые – впечатлениями от показа фильма о святителе Тихоне поделилась директор кинотеатра «Москва»

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства
05 ноября 2025 17:53

В Беларуси появится детский телеканал с мультиками, в том числе отечественного производства