Новости по тегу #Киностудия «Беларусьфильм»

Проект приурочен к 110-летию ведомства. В центре сюжета – история целой династии правоохранителей.
«Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка», – рассказал актер Игорь Панас.
Беларусьфильм» сегодня активно обновляется, чтобы создавать кино, которое будут смотреть, обсуждать и цитировать.
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
Теперь у СТВ еще и собственное сериальное производство. К этому моменту команда шла практически год. И вот начало положено.
В кадре зрители увидят известных актеров и перспективных новичков.
Белорусские мультипликаторы одержали победу на 35-м международном кинофоруме «Золотой Витязь» в Севастополе.
Вчера, 10 мая, Беларусь отмечала День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Специально к этой дате киностудия «Беларусьфильм» вместе с Министерством культуры подготовили необычную картину. Фильм об истории главного музыкального символа страны.
30 апреля в прокат выходит фильм, который уже называют главной кинопремьерой весны. Картина «Одно на двоих» от киностудии «Беларусьфильм» – история реального подвига, который потряс страну.
Работа режиссера Григория Азаренка – это не просто документальное кино. Это попытка увидеть белорусских бойцов и командиров такими, какими они бывают вне официальных кадров.
«Я хотела бы, чтобы таких фильмов было больше, чтобы мы показывали документальное кино и художественные фильмы нашим детям. Я думаю, важно смотреть такие фильмы».
«Уже сейчас концепция продвижения нашей анимационной студии разрабатывается на 5 лет вперед, поэтому тут нужно работать».
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