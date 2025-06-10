Нужно поднимать качество выпускаемого кино – министр культуры Беларуси

Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент. «Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии.

В центре внимания было выполнение поручений Президента по съемкам востребованных у зрителя фильмов. Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Как будет развиваться отрасль? Этот вопрос был основным на совещании. Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Технические возможности для этого есть. Предстоит пересмотреть и процесс подготовки кадров. Практикоориентированность – прежде всего. Президент поставил задачу в максимально короткие сроки навести порядок в сфере кинопроизводства.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

План есть, и мы его будем придерживаться, по нем идти. Но если жизнь нас будет заставлять его корректировать, конечно, мы его будем корректировать. Тот план, который мы себе вместе с новым директором киностудии выстроили, как поднимать, как развивать кинематограф. Все предельно просто. Нужно просто поднимать качество выпускаемого продукта, кино, в первую очередь. А во вторую, осваивать новые рынки. Потому что кино, как я уже сказал, это продукт. В любом случае. Мы в таком мире живем. Нужно циничнее к этому относиться.