Нужно поднимать качество выпускаемого кино – министр культуры Беларуси
Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент.
«Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии.
В центре внимания было выполнение поручений Президента по съемкам востребованных у зрителя фильмов. Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Как будет развиваться отрасль? Этот вопрос был основным на совещании. Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Технические возможности для этого есть.
Предстоит пересмотреть и процесс подготовки кадров. Практикоориентированность – прежде всего. Президент поставил задачу в максимально короткие сроки навести порядок в сфере кинопроизводства.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
План есть, и мы его будем придерживаться, по нем идти. Но если жизнь нас будет заставлять его корректировать, конечно, мы его будем корректировать. Тот план, который мы себе вместе с новым директором киностудии выстроили, как поднимать, как развивать кинематограф. Все предельно просто. Нужно просто поднимать качество выпускаемого продукта, кино, в первую очередь. А во вторую, осваивать новые рынки. Потому что кино, как я уже сказал, это продукт. В любом случае. Мы в таком мире живем. Нужно циничнее к этому относиться.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В нашей телекомпании, как вы знаете, у нас два телеканала – РТР Беларусь и СТВ. Мы на СТВ отказались от платформы сотрудничества и закупаем сериалы. Так, может быть, настало как раз таки то время, и Президент об этом говорил, чтобы совместно нашей телекомпании с «Беларусьфильмом» делать линейки сериалов. Вот мы сейчас работаем над двумя синопсисами, привлекаем специалистов, формируем команду на нашем телеканале, потому что мы заказчики и платим какие-то финансы. Мы бы хотели еще у себя развернуть команду продюсеров, потому что линейка сериалов нужна для нашей аудитории, для аудитории наших телеканалов, чтобы она, как говорится, залетела в аудиторию и имела коммерческий успех. Ну и дальше, конечно, продвижение, а продакшн с «Беларусьфильмом».
В этом году киностудия «Беларусьфильм» завершит производство двух художественных фильмов: «Классная!» и «Переломный момент». Зрителей ждет премьера двух мультипликационных лент и 8 документальных.