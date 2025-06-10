Никакой идеологии без кино быть не может – Лукашенко

Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент. Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании. В центре внимания было выполнение поручений Президента по съемкам востребованных у зрителя фильмов. Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Как будет развиваться отрасль? Этот вопрос был основным на совещании. Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Технические возможности для этого есть. Лукашенко поручил разобраться в подготовке кадров для «Беларусьфильма».