Никакой идеологии без кино быть не может – Лукашенко

Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент.
Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании.
В центре внимания было выполнение поручений Президента по съемкам востребованных у зрителя фильмов. Александр Лукашенко ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Как будет развиваться отрасль? Этот вопрос был основным на совещании. Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Технические возможности для этого есть.
Лукашенко поручил разобраться в подготовке кадров для «Беларусьфильма».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте серьезно. Платить будем за работу с завтрашнего дня. И без работы никаких авансов не ждите. Если только на производство, снимаете фильм, со специалистами и финансистами договорились, что это нормально, человек, который будет нести за ваш фильм ответственность. Мы вам небольшой аванс, идите работайте. Сделали хороший продукт, денег не жалко, тем более на хорошее кино, потому что это дефицит, страшный дефицит в нашем обществе. Без этого никуда. Никакой идеологии без кино быть не может. Вам надо телевидение? Пожалуйста. Любой канал, они без меня с удовольствием вас пригласят, возьмут рекламу, сделают даже за свой счет. Все для вас сделают. И фильм покажут, когда вы скажете, после кинотеатра. Кинотеатры надо, пожалуйста. Любую систему проката создавайте, на стол, мы утвердим. Впереди вы, труд ваш, дайте результат.
Предстоит пересмотреть и процесс подготовки кадров. Практикоориентированность – прежде всего. Президент поставил задачу в максимально короткие сроки навести порядок в сфере кинопроизводства.