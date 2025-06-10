Лукашенко поднял вопрос кадров в киноиндустрии: идите в альма-матер и разбирайтесь, пока всё не устаканится

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?

Разговор о развитии кинематографа продолжился уже на совещании, где главными темами стали вопросы кадров и уровня кино. И все это в том числе в политическом разрезе.