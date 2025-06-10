Лукашенко поднял вопрос кадров в киноиндустрии: идите в альма-матер и разбирайтесь, пока всё не устаканится

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?
Разговор о развитии кинематографа продолжился уже на совещании, где главными темами стали вопросы кадров и уровня кино. И все это в том числе в политическом разрезе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как я это понимаю, надо начинать от корня. Это кухня, где готовят кадры. И Владимиру Борисовичу [Владимиру Перцову, первому заместителю главы Администрации Президента Беларуси – прим.ред.] сегодня поставлена и главе Администрации железная задача – идите в эту альма-матер, в ручном режиме, пока не устаканится все, разбирайтесь с преподавателями и с тем продуктом, который они оттуда выпускают. Что это за люди? В противном случае вы не снимете ни одного современного душещипательного фильма, потому что 2020 год показал нам, что там греха таить, кто есть кто, и вы были впереди.
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