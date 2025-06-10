Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи

«Помоги первым». Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс для желающих освоить азы первой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа включает презентацию с теорией по теме и видеоролики с наглядным исполнением манипуляций.

Михаил Змушко, директор Гомельского государственного медицинского колледжа:

Ситуация в том, что медицинские учреждения гарантируют качество обучения согласно всем современным подходам. И наша программа рассчитана на максимально эффективное обучение. Суть данного проекта заключается в том, что наши граждане в любое свободное время, с любого места, используя любые гаджеты, могут подключиться к нашему YouTube-каналу и пройти обучение первой медицинской помощи.

Очные курсы по оказанию первой медицинской помощи в колледже проводят уже шесть лет. На тренинги записываются как коллективы предприятий, так и индивидуальные лица. Желающих пройти обучение много, но не у всех есть время и возможность сделать это в стенах учреждения. Поэтому педагоги решили выйти в онлайн. В критической ситуации всего несколько верных действий могут спасти человека от смерти.