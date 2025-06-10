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Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи

10 июня 2025 17:37
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«Помоги первым». Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс для желающих освоить азы первой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа включает презентацию с теорией по теме и видеоролики с наглядным исполнением манипуляций.

Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи-2

Обучение состоит из трех занятий длительностью до 20 минут. Они посвящены сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и иммобилизации пострадавшего. Гомельский медколледж первым в Беларуси разработал подобный методический кейс.

Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи-4

Михаил Змушко, директор Гомельского государственного медицинского колледжа:
Ситуация в том, что медицинские учреждения гарантируют качество обучения согласно всем современным подходам. И наша программа рассчитана на максимально эффективное обучение. Суть данного проекта заключается в том, что наши граждане в любое свободное время, с любого места, используя любые гаджеты, могут подключиться к нашему YouTube-каналу и пройти обучение первой медицинской помощи.

Очные курсы по оказанию первой медицинской помощи в колледже проводят уже шесть лет. На тренинги записываются как коллективы предприятий, так и индивидуальные лица. Желающих пройти обучение много, но не у всех есть время и возможность сделать это в стенах учреждения. Поэтому педагоги решили выйти в онлайн. В критической ситуации всего несколько верных действий могут спасти человека от смерти.

Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи-6

Тамара Атрощенко, преподаватель Гомельского государственного медицинского колледжа:
Что касается скорой медицинской помощи, знания нужно всегда повышать. Есть нормативные документы, которые всегда нам подсказывают о том, как надо поступать в данном случае. Поэтому то, что мы проводим практические тренинги, они никогда лишними не бывают. Что-то повторяется, что-то углубляется, поэтому мы всегда активно работаем в этом направлении.

Проект 10 июня стартовал на YouTube-канале колледжа. К первой трансляции подключились около 1 300 человек. В дни проведения занятий зрители могут задавать свои вопросы в комментариях.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Михаил Змушко

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