Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс первой помощи
«Помоги первым». Гомельский медицинский колледж разработал онлайн-курс для желающих освоить азы первой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа включает презентацию с теорией по теме и видеоролики с наглядным исполнением манипуляций.
Обучение состоит из трех занятий длительностью до 20 минут. Они посвящены сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и иммобилизации пострадавшего. Гомельский медколледж первым в Беларуси разработал подобный методический кейс.
Михаил Змушко, директор Гомельского государственного медицинского колледжа:
Ситуация в том, что медицинские учреждения гарантируют качество обучения согласно всем современным подходам. И наша программа рассчитана на максимально эффективное обучение. Суть данного проекта заключается в том, что наши граждане в любое свободное время, с любого места, используя любые гаджеты, могут подключиться к нашему YouTube-каналу и пройти обучение первой медицинской помощи.
Очные курсы по оказанию первой медицинской помощи в колледже проводят уже шесть лет. На тренинги записываются как коллективы предприятий, так и индивидуальные лица. Желающих пройти обучение много, но не у всех есть время и возможность сделать это в стенах учреждения. Поэтому педагоги решили выйти в онлайн. В критической ситуации всего несколько верных действий могут спасти человека от смерти.
Тамара Атрощенко, преподаватель Гомельского государственного медицинского колледжа:
Что касается скорой медицинской помощи, знания нужно всегда повышать. Есть нормативные документы, которые всегда нам подсказывают о том, как надо поступать в данном случае. Поэтому то, что мы проводим практические тренинги, они никогда лишними не бывают. Что-то повторяется, что-то углубляется, поэтому мы всегда активно работаем в этом направлении.
Проект 10 июня стартовал на YouTube-канале колледжа. К первой трансляции подключились около 1 300 человек. В дни проведения занятий зрители могут задавать свои вопросы в комментариях.