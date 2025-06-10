«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня? Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?

Дело не столько в управленческих кадрах, хотя это тоже важно, а в творческой команде, сценаристах, режиссерах, операторах и многих других, от кого зависит успех отечественного кинематографа. Но и здесь на уровне подготовки кадров есть свои вопросы.

Кирилл Халецкий, кинорежиссер-постановщик фильма «Классная»:

Проблема есть. Они выходят с теоретическими знаниями, практики у них совершенно немного, и логичное продолжение их деятельности – это пребывание на киностудии в качестве творческой единицы, которая производит кино. Но, к сожалению, на данный момент очень немного проектов, где они могут себя проявить, и получается, что проходит отработка, и спустя два года молодой специалист так себя и не проявил. Молодые есть, они очень хотят снимать кино, они очень творческие и жадные до работы.

Понятно, что найти готового специалиста, по-настоящему талантливого режиссера или, к примеру, оператора – редкая удача. Зачастую кадры надо взращивать, помогая где-то в теории, а местами и на практике. На этом вопросе Президент делает особый акцент. Молодому режиссеру Кириллу Халецкому всего 24, а его профессиональному опыту уже можно позавидовать. Он успел снять свой первый полнометражный фильм, а в сентябре выйдет вторая картина, лента «Классная». На киностудии уверены – фильм должен выстрелить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Боже мой, Господи, режиссеры есть! Кирилл, ты у нас как полезное ископаемое, честно. Извини за это. Я думал, у нас уже нет. Или ты, может, откуда приехал?

– Нет, я белорус. Академия искусств.

– Слава тебе, Господи. Оказывается, еще есть.

– Хотел бы рассказать про фильм «Классная». Мы над ним сейчас работали. В кино он выходит с 18 сентября. Фильм расскажет о судьбе молодого педагога Татьяны. Молодая учительница распределяется в агрогородок и становится классной руководительницей 11 класса. Будет ей сложно. Фильм расскажет о пути становления молодого педагога. А мы как создатели с большим трепетом и уважением подошли к созданию этого фильма.

– Когда покажешь?

– Заранее.

Александр Лукашенко:

Посмотрим, я потом свое мнение тебе выскажу. Я не великий киношник, но в кино погружен больше, чем любой человек в стране, потому что у нас это огромнейший дефицит. Я переживал, потому что любой фильм начинается с тебя. Думаю, Господи, есть они или нет? Оказывается, они совсем молодые еще. Кирилл Халецкий:

У меня будет потом еще доклад на тему молодых режиссеров, становления на киностудии.