Освободите меня от того, чтобы снимать фильмы! Лукашенко о развитии кино в политическом разрезе
Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?
Разговор о развитии кинематографа продолжился уже на совещании, где главными темами стали вопросы кадров и уровня кино. И все это в том числе в политическом разрезе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, если бы не выдержали в 2020 году? Мы бы воевали? Да не воевали, нас бы не было давно.
Мы не Украина. Вы видите, что в Украине творится. Нас бы здесь не было. Ну и что от ваших эмоций? Я не хочу вас всех огулом обвинять. Вы люди эмоциональные. Я тоже. Но эмоции иногда надо использовать на пользу дела. И прятать их подальше до поры до времени. Не спешите. Куда вы торопитесь?
Фильмы делать вы не торопитесь, а вот выскочить на улицу – это вы могли. Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите, вокруг война. Вокруг бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию тут читаю. Путин мне говорит: жили нормально. Магазин, ездили туда наши люди, все было нормально, жили. Нет, им надо было наступить в НАТО.
Александр Лукашенко:
Ниже опускаемся. Сейчас уже поговаривают о том, чтобы блокировать Балтийское море. Чтобы торговые корабли, в том числе и наши, мы же торгуем сейчас не через Литву-Латвию, как раньше. Бешеные эти нас туда не пускают. Мы торгуем через Ленинград по Балтике. Ну вот, мы закроем там где-то Дании проход. Что же мы позволим, чтобы над нами измывались, издевались? Военные корабли будут сопровождать торговые суда.
Опускаемся ниже. Прибалтика, балтийские три государства, Польша. Этим трем, им-то чего не хватало? Я видел, как это было. Им все туда, як у народзе нашым кажуць, перли все, чтобы показать, что окраины в Советском Союзе развиваются и так далее. Высокотехнологичные были республики. Порты, живи не хочу. Торговали огромный объем ресурсов. Что не хватало? Ну ладно, вы хотите самостоятельно. Мы тоже хотим жить самостоятельно. Зачем вы плюете в нашу сторону?
Александр Лукашенко:
Опускаемся ниже. Про Польшу говорить не хочу, знаете. Еще ниже – война, Украина. Еще ниже на Кавказе. Она не закончилась. Я к чему это говорю? И тут этот островок. Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет. Это стоит колоссального напряжения. Прежде всего Президента, извините за нескромность. Ну так освободите меня от того, чтобы снимать фильмы.
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