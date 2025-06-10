Освободите меня от того, чтобы снимать фильмы! Лукашенко о развитии кино в политическом разрезе

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня? Разговор о развитии кинематографа продолжился уже на совещании, где главными темами стали вопросы кадров и уровня кино. И все это в том числе в политическом разрезе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, если бы не выдержали в 2020 году? Мы бы воевали? Да не воевали, нас бы не было давно. Мы не Украина. Вы видите, что в Украине творится. Нас бы здесь не было. Ну и что от ваших эмоций? Я не хочу вас всех огулом обвинять. Вы люди эмоциональные. Я тоже. Но эмоции иногда надо использовать на пользу дела. И прятать их подальше до поры до времени. Не спешите. Куда вы торопитесь? Фильмы делать вы не торопитесь, а вот выскочить на улицу – это вы могли. Бог нас сберег и помогает нам сохранить вот этот клочок. Посмотрите, вокруг война. Вокруг бушует. Возьмите Финляндию. Я погружен в эту политику. Извините, что вам политинформацию тут читаю. Путин мне говорит: жили нормально. Магазин, ездили туда наши люди, все было нормально, жили. Нет, им надо было наступить в НАТО.