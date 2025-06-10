«Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии

Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, так плохо совсем здесь?

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ну, надо помогать. Вот тут плохо.

– Что значит помогать? В очередной раз?

– Новые пришли. Желание есть. У директора есть, у министра есть желание. Сейчас есть вопросы, которые они сами не решат. Мы сейчас чисто по хозяйству даже. И какие-то вещи уже решаем. И по сносу решаем, по техпаспорту. Вот это все по регистрации.

– То есть если снесем, то дела пойдут?

–Нет, не пойдут. Но какие-то вещи надо помогать.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Затраты уменьшить. У них же все на балансе.

– Давайте снимем с баланса это. Все можно.

– Такая концепция тоже есть, разделить на две части.

– Я как раз пришел к обратному выводу. Я считаю, их надо оставить. Пусть производят, продают и живут. Нет – до свидания. Сколько раз можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства.

– Да, полностью.

– Ну, исходя из той даже справки, которую комитет и ты подготовили.

– 3 %.

– Что это такое? А зачем им работать? Перцов завтра пронесет вместе с Натальей документ, подмахнут Президенту на стол, дайте деньги. Хватит! А за что давать деньги?