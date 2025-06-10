«Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии

Важнейшее из искусств. Президент посетил Национальную киностудию «Беларусьфильм». Глава государства детально погружен в развитие данной сферы. У отечественного кинематографа знаменитая профессиональная основа. Именно здесь были сняты фильмы, которые входят, в том числе в Золотой фонд мирового кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании.
Чтобы отрасль развивалась, проведена масштабная модернизация. Вложено немало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции. В прошлом году выпустили 25 кинолент, но они едва ли заметны в прокате. Государство и зрители ждут от вложенных средств отдачи. Пока же она минусовая – раскритиковал работу киностудии Президент.
Лукашенко поручил разобраться в подготовке кадров для «Беларусьфильма».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, так плохо совсем здесь?
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ну, надо помогать. Вот тут плохо.
– Что значит помогать? В очередной раз?
– Новые пришли. Желание есть. У директора есть, у министра есть желание. Сейчас есть вопросы, которые они сами не решат. Мы сейчас чисто по хозяйству даже. И какие-то вещи уже решаем. И по сносу решаем, по техпаспорту. Вот это все по регистрации.
– То есть если снесем, то дела пойдут?
–Нет, не пойдут. Но какие-то вещи надо помогать.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Затраты уменьшить. У них же все на балансе.
– Давайте снимем с баланса это. Все можно.
– Такая концепция тоже есть, разделить на две части.
– Я как раз пришел к обратному выводу. Я считаю, их надо оставить. Пусть производят, продают и живут. Нет – до свидания. Сколько раз можно помогать? Они же фактически висят на плечах у государства.
– Да, полностью.
– Ну, исходя из той даже справки, которую комитет и ты подготовили.
– 3 %.
– Что это такое? А зачем им работать? Перцов завтра пронесет вместе с Натальей документ, подмахнут Президенту на стол, дайте деньги. Хватит! А за что давать деньги?