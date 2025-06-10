Прямой эфир

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом

10 июня 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом-2

Всего в распоряжении «Беларусьфильма» так называемый «Смолливуд» – натурная площадка, расположенная в 40 километрах от Минска, а также пять павильонов. Самый большой из них, площадью в тысячу квадратных метров, несколько лет назад был сдан в аренду Белтелерадиокомпании. Сегодня Президенту представили эту площадку.

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом-4

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
В этом павильоне снимается уже много проектов. До того, как мы начали здесь. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но это телевизионные проекты? 
– Это телевизионные проекты. 
– Студия, да? 
– Да, она нами взята в аренду в 2023 году на три года. И было закуплено оборудование, оно размещено здесь. 
– Я помню эту всю эпопею. Но это не «Беларусьфильма» фактически территория. 
– Да, это наша территория. 
– Их территория, но уже ваше все. 
– В аренду взяли на три года. 
– Они не платят.
– А за что платить? За то, что они из этого самого конфетку сделали?

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом-6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: 
Он готов чуть-чуть платить. 

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: 
Коммуналку возмещать.

Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом-8

Александр Лукашенко:
Я же сказал, когда платить будем. Я у тебя потом спрошу, потому что ты знаешь, откуда мы эти деньги собирали. Поэтому деньги – смотри. Фильм хороший сняли, не тягомотину эту – плачут и плачут, плачут и плачут. Современно должно быть. Нужна динамика определенная. Но я опять говорю, это мое мнение, человека, все-таки погруженного в эту проблему. Поэтому надо от этого отходить. А больше показывать нечего. Нечего показывать! Денег не жалко. Будем последние отдавать, но если есть результат.

Читайте также:

Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?

«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким

«Хватит! А за что давать деньги?» – Президент раскритиковал работу киностудии

# Кино # Киностудия «Беларусьфильм» # Иван Эйсмонт # Владимир Перцов # Дмитрий Крутой # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким
10 июня 2025 16:31

«Ты у нас как полезное ископаемое!» Лукашенко пообщался с молодым белорусским режиссером Кириллом Халецким

Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?
10 июня 2025 16:16

Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?

Лучших медиков Минской области чествовали в столице
10 июня 2025 15:19

Лучших медиков Минской области чествовали в столице