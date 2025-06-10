Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?

Всего в распоряжении «Беларусьфильма» так называемый «Смолливуд» – натурная площадка, расположенная в 40 километрах от Минска, а также пять павильонов. Самый большой из них, площадью в тысячу квадратных метров, несколько лет назад был сдан в аренду Белтелерадиокомпании. Сегодня Президенту представили эту площадку.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

В этом павильоне снимается уже много проектов. До того, как мы начали здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но это телевизионные проекты?

– Это телевизионные проекты.

– Студия, да?

– Да, она нами взята в аренду в 2023 году на три года. И было закуплено оборудование, оно размещено здесь.

– Я помню эту всю эпопею. Но это не «Беларусьфильма» фактически территория.

– Да, это наша территория.

– Их территория, но уже ваше все.

– В аренду взяли на три года.

– Они не платят.

– А за что платить? За то, что они из этого самого конфетку сделали?