Не тягомотину надо снимать, должно быть современно – Лукашенко в разговоре с Эйсмонтом
Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?
Всего в распоряжении «Беларусьфильма» так называемый «Смолливуд» – натурная площадка, расположенная в 40 километрах от Минска, а также пять павильонов. Самый большой из них, площадью в тысячу квадратных метров, несколько лет назад был сдан в аренду Белтелерадиокомпании. Сегодня Президенту представили эту площадку.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
В этом павильоне снимается уже много проектов. До того, как мы начали здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но это телевизионные проекты?
– Это телевизионные проекты.
– Студия, да?
– Да, она нами взята в аренду в 2023 году на три года. И было закуплено оборудование, оно размещено здесь.
– Я помню эту всю эпопею. Но это не «Беларусьфильма» фактически территория.
– Да, это наша территория.
– Их территория, но уже ваше все.
– В аренду взяли на три года.
– Они не платят.
– А за что платить? За то, что они из этого самого конфетку сделали?
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Он готов чуть-чуть платить.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Коммуналку возмещать.
Александр Лукашенко:
Я же сказал, когда платить будем. Я у тебя потом спрошу, потому что ты знаешь, откуда мы эти деньги собирали. Поэтому деньги – смотри. Фильм хороший сняли, не тягомотину эту – плачут и плачут, плачут и плачут. Современно должно быть. Нужна динамика определенная. Но я опять говорю, это мое мнение, человека, все-таки погруженного в эту проблему. Поэтому надо от этого отходить. А больше показывать нечего. Нечего показывать! Денег не жалко. Будем последние отдавать, но если есть результат.
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