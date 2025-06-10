Президент – директору «Беларусьфильма»: денег нет, а заместители есть, дальше что?
Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?
В марте 2025 года у «Беларусьфильма» сменилось руководство. Молодой, перспективный директор, от которого ждут конкретных результатов. Особенно в вопросах кадров. Сегодня на киностудии работают более 300 человек. Дмитрий Семенов в разговоре с Президентом говорит о нехватке двух заместителей. Александр Лукашенко в ответ задает резонный вопрос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у вас заместителей?
– На сегодня один. Вакантных – два.
– А зачем вам три заместителя? Что они в двух зданиях будут делать?
– Один заместитель директора курирует производство кинофильмов, второй – по экономическим вопросам.
– Денег нет, финансов нет, а заместитель есть. Дальше что? Они не нужны. Зачем здесь заместители?
Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании.