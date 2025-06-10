Президент – белорусским киношникам: показывать нечего, все старое, затянуты сцены, динамики никакой

Президент раскритиковал работу Национальной киностудии «Беларусьфильм», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него легендарная история и прекрасная профессиональная основа. На этой площадке когда-то были сняты фильмы, которые вошли в золотой фонд кино и не только белорусского. А что же сегодня?
Разговор о развитии кинематографа продолжился уже на совещании, где главными темами стали вопросы кадров и уровня кино. И все это в том числе в политическом разрезе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, насколько я погружен в эти детали даже. Отсюда мое неравнодушие к кинематографу и к фильмам нашим, которые мы создаем в целом. Я сегодня привел пример. Утром мой рабочий день начинается обычно после семи – все ваши каналы, кино, третий канал, я очень слежу за ним. «Звязда» на белорусском языке – хороший канал. Я смотрю эти фильмы. Ребята, показывать нечего, все старое. Все время плачемся, затянуты эти сцены, динамики никакой и прочее. Ну, это были тогда 50-е годы, сразу после войны. Боль, разрывались сердца на этом и прочее. Это тогда заходило.
Сегодня миллион каналов – щелкнул, переключил на другой канал. Надо, конечно, корни свои не забывать. У нас хорошее прошлое «Беларусьфильма», но надо приспосабливаться к современности. У меня один вопрос. Что вам мешает работать? Что мешает, давайте по-вашему говорить, забить зрителя хотя бы фильмами, как Россия это делает?
Вице-премьера спросил: ну как? Она мне сразу: надо помогать, новая команда. Да на моей памяти это уже, наверное, восьмая или девятая команда. И мы все время под новую команду выделяли деньги. И что? Поэтому решение одно. Не обижайтесь, я образно скажу, вы образы любите: колючая проволока вокруг, это к крестьянам некоторым говорю, 320 человек есть, производите за этой проволокой что хотите, это ваше дело. Что вам мешает работать?
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