«Народ дал название плетёнки – «Батькова булка». При чём здесь Президент Беларуси?

Новости Беларуси. В борьбе с вирусом все средства хороши. И одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов Президент еще раз напомнил на собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эта структура создана для людей и имеет большой потенциал. А как развиваться? В принципе, рецепт прост: работать на совесть, заботиться о своих покупателях и больше прислушиваться к людям – их вкусу точно можно доверять.
Необоснованный рост цен, доступность продуктов и новые приоритеты. Что обсудил Президент с представителями Белкоопсоюза? Читайте здесь.
Елена Чикова, заместитель председателя правления областного потребительского общества:
После вашего посещения, уважаемый Александр Григорьевич, нашей хлебопекарни народ дал свое название плетенки – «Батькова булка». И хочу вас заверить искренне, что ее реализация увеличилась в разы. Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят: «Дайте нам, пожалуйста – они говорят по-белорусски – калі ласка, «Батькову булку».
Одно условие – шевелиться, а то разговорами сыт не будешь. В целом, собственное производство – один из ингредиентов успеха Белкооперации. А еще заготовка и переработка продукции до 90 %, развитие интернет-торговли. Много составляющих, но белорусы в первую очередь привыкли к хорошему сервису и высокому качеству продуктов. Так что нужно держать марку.
Ольга Коршун, СТВ:
По ходу встречи вспомнили и про Агурбаш, которая не отдает шубы. Звезда взяла их, чтобы продать, а прибыль поделить, но, видимо, забыла про поделить. Вся отрасль от этого не рухнула, конечно. Звероводство выдержало даже пандемию, хотя во многих европейских странах это испытание не прошли. Но для этой отрасли, как и для всего кооперационного союза, актуальна другая задача – приносить доход, чтобы овчинка стоила выделки.