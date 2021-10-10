«Народ дал название плетёнки – «Батькова булка». При чём здесь Президент Беларуси?

Новости Беларуси. В борьбе с вирусом все средства хороши. И одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов Президент еще раз напомнил на собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта структура создана для людей и имеет большой потенциал. А как развиваться? В принципе, рецепт прост: работать на совесть, заботиться о своих покупателях и больше прислушиваться к людям – их вкусу точно можно доверять. Необоснованный рост цен, доступность продуктов и новые приоритеты. Что обсудил Президент с представителями Белкоопсоюза? Читайте здесь.

Елена Чикова, заместитель председателя правления областного потребительского общества:

После вашего посещения, уважаемый Александр Григорьевич, нашей хлебопекарни народ дал свое название плетенки – «Батькова булка». И хочу вас заверить искренне, что ее реализация увеличилась в разы. Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят: «Дайте нам, пожалуйста – они говорят по-белорусски – калі ласка, «Батькову булку».