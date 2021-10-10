«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к COVID-19.

На другом конце города в 1-й могилевской больнице врачи 24/7 борются за жизнь не только мам, но и малышей с коронавирусной инфекцией. Беременные с COVID-19 сюда поступают со всей Могилевской области. Почки, печень и сердечно-сосудистая система испытывают во время беременности мощную перегрузку. Вирус усугубляет ситуацию, и когда здоровья на двоих не хватает, медики вынуждены идти на крайние меры. Прерывать беременность на ранних сроках для спасения и мамы, и ребенка. Маршруты только по чистой зоне, все вопросы по телефону. Как в период пандемии врачи работают с беременными – читайте здесь.

Тамара Яцковская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации новорожденных Могилевской больницы № 1:

Справа от меня пациент, 30 недель. От женщины с гестационным сахарным диабетом, которая не была вакцинирована ни до беременности, ни во время беременности. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. А ее маленькая дочка в нашем отделении на аппаратной вентиляции. По рентгенологическим данным, у ребенка пневмония, синдром дыхательного расстройства новорожденного. По обследованию этот ребенок будет уточнен по статусу ковид только завтра, когда мы возьмем у него ПЦР. С учетом этого результата мы будем уже уточнять диагноз.

С самого начала пандемии врачи стремились узнать, может ли вирус передаваться от матери к ребенку. Теперь стало понятно, что да. Сейчас в реанимации пять новорожденных лежат с пневмониями. Двое из них находились между жизнью и смертью.

У нас здесь новорожденный ребенок, доношенный. Игорь. Мама уже выздоровела, находится дома. А ребенок у нас. У ребенка пневмония, по поводу которой он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ребенок уже с положительной динамикой. Мама в течение нескольких дней не имеет возможности видеть ребенка. Информация по ребенку передается по Viber. Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины.

Такие рисунки на экранах – дыхательные петли, они отражают вдох и выдох ребенка. На мониторах – степень насыщения тканей кислородом, число сердечных сокращений, артериальное давление. Медики здесь просто живут, и, к счастью, с начала пандемии здесь не потеряли ни одного ребенка. Из реанимации не выписывают домой – малышей отправляют для восстановительного лечения в детскую областную больницу. Юлия из Горок – единственная из 24 пациенток в этом отделении, кто решился на вакцинацию еще до беременности.

Юлия Варавко, жительница Горок:

Я сама медик, и прививки как только появились, медики, мы первые вакцинировались. Было две вакцинации, через 21 день была вторая вакцинация. У меня уже подходил период, когда надо было повторную прививку делать, но я уже была в положении, поэтому не делала.

– Если бы вам предложили вакцину для беременных, вы бы согласились?

– Да.

Врачи рекомендуют родителям сделать вакцинацию на этапе ее планирования. За три недели до зачатия. Чтобы создать над новорожденным кокон защиты от коронавирусной инфекции. Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение (подробнее здесь).

Александр Кожевников, заместитель главного врача Могилевской больницы № 1:

Я призываю всех к вакцинации, и беременных женщин в том числе. Каждая беременная должна знать, что это безобидно. Что это не имеет отрицательных последствий на течение беременности. Напротив, родившийся ребеночек некоторое время будет наделен тем иммунитетом, который был у мамы. И в период грудного вскармливания также будет поддерживаться этот иммунитет. Не нужно бояться прививок.