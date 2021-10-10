Прямой эфир

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом

10 октября 2021 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к COVID-19.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-1

На другом конце города в 1-й могилевской больнице врачи 24/7 борются за жизнь не только мам, но и малышей с коронавирусной инфекцией. Беременные с COVID-19 сюда поступают со всей Могилевской области. Почки, печень и сердечно-сосудистая система испытывают во время беременности мощную перегрузку. Вирус усугубляет ситуацию, и когда здоровья на двоих не хватает, медики вынуждены идти на крайние меры. Прерывать беременность на ранних сроках для спасения и мамы, и ребенка.  

Маршруты только по чистой зоне, все вопросы по телефону. Как в период пандемии врачи работают с беременными – читайте здесь

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-4

Тамара Яцковская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации новорожденных Могилевской больницы № 1:  
Справа от меня пациент, 30 недель. От женщины с гестационным сахарным диабетом, которая не была вакцинирована ни до беременности, ни во время беременности. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. А ее маленькая дочка в нашем отделении на аппаратной вентиляции. По рентгенологическим данным, у ребенка пневмония, синдром дыхательного расстройства новорожденного. По обследованию этот ребенок будет уточнен по статусу ковид только завтра, когда мы возьмем у него ПЦР. С учетом этого результата мы будем уже уточнять диагноз.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-7

С самого начала пандемии врачи стремились узнать, может ли вирус передаваться от матери к ребенку. Теперь стало понятно, что да. Сейчас в реанимации пять новорожденных лежат с пневмониями. Двое из них находились между жизнью и смертью.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-10

У нас здесь новорожденный ребенок, доношенный. Игорь. Мама уже выздоровела, находится дома. А ребенок у нас. У ребенка пневмония, по поводу которой он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ребенок уже с положительной динамикой. Мама в течение нескольких дней не имеет возможности видеть ребенка. Информация по ребенку передается по Viber. Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-13

Такие рисунки на экранах – дыхательные петли, они отражают вдох и выдох ребенка. На мониторах – степень насыщения тканей кислородом, число сердечных сокращений, артериальное давление. Медики здесь просто живут, и, к счастью, с начала пандемии здесь не потеряли ни одного ребенка. Из реанимации не выписывают домой – малышей отправляют для восстановительного лечения в детскую областную больницу. Юлия из Горок – единственная из 24 пациенток в этом отделении, кто решился на вакцинацию еще до беременности.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-16

Юлия Варавко, жительница Горок:  
Я сама медик, и прививки как только появились, медики, мы первые вакцинировались. Было две вакцинации, через 21 день была вторая вакцинация. У меня уже подходил период, когда надо было повторную прививку делать, но я уже была в положении, поэтому не делала.  
– Если бы вам предложили вакцину для беременных, вы бы согласились?  
– Да.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-19

Врачи рекомендуют родителям сделать вакцинацию на этапе ее планирования. За три недели до зачатия. Чтобы создать над новорожденным кокон защиты от коронавирусной инфекции.  

Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение (подробнее здесь).

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-22

Александр Кожевников, заместитель главного врача Могилевской больницы № 1:  
Я призываю всех к вакцинации, и беременных женщин в том числе. Каждая беременная должна знать, что это безобидно. Что это не имеет отрицательных последствий на течение беременности. Напротив, родившийся ребеночек некоторое время будет наделен тем иммунитетом, который был у мамы. И в период грудного вскармливания также будет поддерживаться этот иммунитет. Не нужно бояться прививок.  

«Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины». Истории детей, у которых мамы болели коронавирусом-25

Вакцинация – это не только ответственность перед собой. Сегодня это единственная возможность позаботиться о тех, кто рядом. Вирус помолодел, стал более ранним и жестоким. И кто победит в этой коронавирусной войне, во многом теперь зависит не от медиков, а от нас самих.  

# Коронавирус # общество # Тамара Яцковская # Юлия Варавко # Александр Кожевников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение
10 октября 2021 17:37

Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение

Минпром Нижегородской области о «Бобруйскагромаше»: «Научились производить качественно, делать по хорошей цене»
10 октября 2021 17:20

Минпром Нижегородской области о «Бобруйскагромаше»: «Научились производить качественно, делать по хорошей цене»

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?
10 октября 2021 17:15

Заплатили 7 тысяч евро, чтобы спастись. Как обманывают беженцев, которые хотят попасть в Европу?