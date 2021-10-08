Александр Лукашенко: как результат плачевного состояния финансов – нечем хвалиться в вопросе заработной платы

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта организация обслуживает более трех миллионов белорусов, основная часть из которых живет преимущественно в сельской местности. Поэтому логично, что Президент страны развитие Белкоопсоюза держит на личном контроле и 8 октября присоединился к обсуждению стратегии на ближайшее время. Торговля – главное в сегодняшней деятельности организации, поэтому уменьшение количества торговых объектов в сельской местности особенно вызывает опасение. Вместе с тем глава государства настаивает: обслуживание и ассортимент там не должны отличаться от столичных. А вот цены на продукты (несмотря на общемировую тенденцию к росту) должны оставаться на адекватном уровне. За этим усилит контроль Комитет госконтроля, специальные подразделения правительства и профсоюзы.

Что касается именно Белкоопсоюза, здесь больше всего вопросов к уровню зарплат. Кроме того, эта организация – основной должник по расчетам за потребтовары в стране. Ситуацию можно и нужно исправлять. Менять подходы к работе. Президент предлагает скооперироваться с крупнейшими производителями и проводить акции, распродажи, активно осваивать интернет-торговлю. Все же восемь миллионов белорусов потенциально могут быть покупателями онлайн.