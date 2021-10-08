Александр Лукашенко: как результат плачевного состояния финансов – нечем хвалиться в вопросе заработной платы

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта организация обслуживает более трех миллионов белорусов, основная часть из которых живет преимущественно в сельской местности. Поэтому логично, что Президент страны развитие Белкоопсоюза держит на личном контроле и 8 октября присоединился к обсуждению стратегии на ближайшее время.
Торговля – главное в сегодняшней деятельности организации, поэтому уменьшение количества торговых объектов в сельской местности особенно вызывает опасение. Вместе с тем глава государства настаивает: обслуживание и ассортимент там не должны отличаться от столичных. А вот цены на продукты (несмотря на общемировую тенденцию к росту) должны оставаться на адекватном уровне. За этим усилит контроль Комитет госконтроля, специальные подразделения правительства и профсоюзы.
Что касается именно Белкоопсоюза, здесь больше всего вопросов к уровню зарплат. Кроме того, эта организация – основной должник по расчетам за потребтовары в стране. Ситуацию можно и нужно исправлять. Менять подходы к работе. Президент предлагает скооперироваться с крупнейшими производителями и проводить акции, распродажи, активно осваивать интернет-торговлю. Все же восемь миллионов белорусов потенциально могут быть покупателями онлайн.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даю новому руководству максимум квартал – разобраться, навести порядок в финансовых потоках. Не будут банкиры и прочие идти навстречу – зовите Герасимова, председателя Комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года. Надо прекратить игру с бюджетом и перечислением туда налогов. Бюджет – святое, надо рассчитываться. По убыточным организациям тоже не затягивайте. С вице-премьером Субботиным и новым руководителем Белкоопсоюза лично посмотреть бизнес-планы этих 23 организаций.
Как результат плачевного состояния финансов – нечем хвалиться в вопросе заработной платы. А ведь суть всей работы – сколько ты можешь заплатить простому человеку. Отсюда и качество кадров, и мотивация. Ваша система имеет огромнейший потенциал. Никто меня в этом не переубедит. Вы можете конкурировать по всем направлениям. Главное не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи. У вас есть ресурсы: материальная база, опытные кадры, поддержка государства и Президента была, есть и будет. Добросовестно трудитесь, давайте результат. Начните с малого. Пусть будет рентабельность 3 %, 5 %, 10 %. Зацепитесь за зарплату 800, потом 900, 1000 рублей. Но каждый год надо демонстрировать положительную динамику. Страна не стоит на месте, поэтому вам надо бежать опережающими темпами. И это невозможно без дисциплины и порядка. Разберитесь, все ли кадры на своих местах, все ли одинаково понимают необходимость работать день и ночь, чтобы скорее наверстать упущенное и развиваться дальше.
Эти и другие поручения предстоит выполнять потребкооперации во главе с новым руководителем. 8 октября в малом зале Дворца Республики большинством голосов присутствующих на эту должность избрали Олега Мацкевича.
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