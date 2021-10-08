Лукашенко: зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок? Идите отвоёвывайте этот рынок

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.

Это старейшая и самая крупная торговая сеть, обслуживающая более 3 миллионов белорусов, причем преимущественно в глубинке. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти.