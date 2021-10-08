Лукашенко: зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок? Идите отвоёвывайте этот рынок

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.
Это старейшая и самая крупная торговая сеть, обслуживающая более 3 миллионов белорусов, причем преимущественно в глубинке. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть неплохая динамика в глубине переработки – уже до 65 % закупаемого сырья перерабатывается на ваших же предприятиях. Резервы переработки огромные. По плодоовощным консервам доля белорусского товара на рынке – чуть более 50 %, половина, по сокам и маринованным овощам – 60 %, по детскому питанию – 85 %. И это ваши ниши. Занимайте их. Мы вас будем поддерживать в этом плане. Идите отвоевывайте этот рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок? Мы же это все можем в Беларуси делать. Ваша задача – выйти к 2025 году на 90 % переработки в собственной системе закупок.
Вы почти не экспортируете готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а основным рынком остаются регионы России. Почти нет торговли со странами СНГ, мизерный экспорт в Китай, а контейнеры туда идут. Вы бы могли пару-тройку контейнеров в каждом поезде загружать, и это был бы хороший валютный доход.