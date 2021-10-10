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Минпром Нижегородской области о «Бобруйскагромаше»: «Научились производить качественно, делать по хорошей цене»

10 октября 2021 17:20
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Новости Беларуси. С бизнес-визитом в Приморье побывала и генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобрускагромаш» Надежда Лазаревич. Топовые модели белорусского производства показали на выставке. Всего же в портфолио предприятия – более 100 образцов техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как итог – деловое рандеву на Дальний Восток обернулось подписанием очередных дилерских договоров и новыми планами поставок на 2022 год с суммой контрактов на полмиллиона долларов.

Минпром Нижегородской области о «Бобруйскагромаше»: «Научились производить качественно, делать по хорошей цене»-1

Максим Черкасов, министр промышленности Нижегородской области (Россия):
Встреча с холдингом будет направлена, первое, на возможности и желания агрохолдинга создавать совместное производство и локализовывать его, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции. Конечно, сформировать потребность для наших сельскохозяйственных предприятий в технике, которая производится этим холдингом. Выпуск продукции, которой занимается холдинг, соответствует всем мировым качествам. И самое главное – это доступная цена. Научились производить качественно, делать по хорошей цене.

О поставках в 50 стран, рекордных объемах и инновациях производства. Интервью с директором «Бобруйскагромаш» – здесь подробнее.

# Беларусь-Россия # общество # Максим Черкасов # Надежда Лазаревич # Юлия Артюх # Фотофакт

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