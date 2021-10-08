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Президент Беларуси: объективно – бешеный рост цен, нужно принимать конкретные решения

08 октября 2021 17:18
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Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.  

Ксения Худолей, корреспондент:
Основным козырем кооперации всегда были доступные цены – забота о кошельке белорусов. Уходить от такого принципа в угоду жестким правилам коммерческой игры, уверен Александр Лукашенко, нельзя. Плывя за акулами частной торговли, можно утонуть в шторме народного недовольства. Президент поручил контролировать цены.  

Президент Беларуси: объективно – бешеный рост цен, нужно принимать конкретные решения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – цены, внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитетом государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать, потому что объективно бешеный рост цен, в мире подорожало продовольствие. Мною поручено прежде всего профсоюзам, Комитету госконтроля, соответствующим подразделениям правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Читайте далее.

Президент Беларуси: объективно – бешеный рост цен, нужно принимать конкретные решения-4

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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