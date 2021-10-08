Президент Беларуси: объективно – бешеный рост цен, нужно принимать конкретные решения

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.

Ксения Худолей, корреспондент:

Основным козырем кооперации всегда были доступные цены – забота о кошельке белорусов. Уходить от такого принципа в угоду жестким правилам коммерческой игры, уверен Александр Лукашенко, нельзя. Плывя за акулами частной торговли, можно утонуть в шторме народного недовольства. Президент поручил контролировать цены.