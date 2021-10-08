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Александр Лукашенко: «Очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать»

08 октября 2021 18:26
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Новости Беларуси. Потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Открытые, но незадействованные ниши у Белкоопсоюза есть сразу в нескольких направлениях. Уже имея технологию, умея производить на совесть, кооперация может эффективнее перерабатывать сырье и развивать собственные производства, предлагать актуальные продукты вместо импортных аналогов и активнее работать на экспорт (здесь есть куда расти). А главное, поддержать по-настоящему дельные идеи готово государство.  

Александр Лукашенко: «Очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать. Членам правительства, которые здесь присутствуют – вам прямое поручение. И не потому, что я хочу понравиться присутствующим. Нет. Потому что это мизерные деньги. Это же мелочь, мелкое оборудование. Но это оборудование не из-за границы вы повезете. Вы должны его заказать здесь. И только мельчайшие элементы, которые мы не сможем произвести здесь очень быстро, со всей долей ответственности закупите. Поэтому лизингу быть.  

Александр Лукашенко: «Очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать»-3

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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