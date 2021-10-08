Александр Лукашенко: «Очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать»

Новости Беларуси. Потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытые, но незадействованные ниши у Белкоопсоюза есть сразу в нескольких направлениях. Уже имея технологию, умея производить на совесть, кооперация может эффективнее перерабатывать сырье и развивать собственные производства, предлагать актуальные продукты вместо импортных аналогов и активнее работать на экспорт (здесь есть куда расти). А главное, поддержать по-настоящему дельные идеи готово государство.