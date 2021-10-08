Лукашенко на заседании Белкоопсоюза: «Все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объёмах, что и в городе»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти. Такой же подход – качество превыше всего – должен быть и на ваших объектах. Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией, обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. Если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то и ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных. Хотя люди очень сильно бросаются в Минске (я это точно знаю, и как тут говорили) и на смаженки, и на обыкновенные булочки. Слушайте, пожалуйста, отзывы простых людей. Может, отчасти по старинке, а может, и с долей правды потребители отмечают определенную закостенелость нашей потребкооперации. Вы тут развернули выставку хорошую. Я ее видел ни один раз по частям, в элементах. Я всегда радуюсь тому, что вы хотите показать. Но я из этого делаю один вывод: вы умеете делать все, так почему везде не делаете это? Я с таким чувством ухожу всегда с таких выставок.

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