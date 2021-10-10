Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к COVID-19.

С распространением дельта-штамма беременные женщины стали болеть чаще и тяжелее, отмечают врачи. Но почти каждая будущая мама уверена, что ее это не коснется. К вакцинации даже не беременные пациенты женской консультации относятся скептически. Аргументы разные, и озвучить их на камеру дамы не решаются, а вот без – охотно делятся своими убеждениями.

Юлия Мычка, корреспондент:

А чего вы боитесь? Что что-то пойдет не так?

– Я хочу в будущем и детей иметь, и боюсь последствий, поэтому тоже не хочу. Непроверенная вакцина…

– Как непроверенная? 1,5 миллиарда людей привито.

– Сколько ее по времени проверили?

– Год.

– Год – это очень мало, на самом деле. Ее надо проверять годами как минимум.