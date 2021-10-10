Почему беременные не вакцинируются от коронавируса? Честное мнение
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к COVID-19.
С распространением дельта-штамма беременные женщины стали болеть чаще и тяжелее, отмечают врачи. Но почти каждая будущая мама уверена, что ее это не коснется. К вакцинации даже не беременные пациенты женской консультации относятся скептически. Аргументы разные, и озвучить их на камеру дамы не решаются, а вот без – охотно делятся своими убеждениями.
Юлия Мычка, корреспондент:
А чего вы боитесь? Что что-то пойдет не так?
– Я хочу в будущем и детей иметь, и боюсь последствий, поэтому тоже не хочу. Непроверенная вакцина…
– Как непроверенная? 1,5 миллиарда людей привито.
– Сколько ее по времени проверили?
– Год.
– Год – это очень мало, на самом деле. Ее надо проверять годами как минимум.
– А на ком проверять тогда, как вы говорите? Значит, другие люди пусть проверяют на себе?
– Ну, вот именно, что ее проверяют на людях.
– А на ком надо? Подождите, клинические испытания прошли уже на людях, а сейчас прививают людей. Уже все клинические испытания прошли.
– Я не хочу спорить с вами.
– Спорить не надо, вы не профессионал. Но если что-то случится, вы все равно придете к медицине.
Маршруты только по чистой зоне, все вопросы по телефону. Как в период пандемии врачи работают с беременными, читайте здесь.