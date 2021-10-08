Необоснованный рост цен, доступность продуктов и новые приоритеты. Что обсудил Президент с представителями Белкоопсоюза?

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.

Это старейшая и самая крупная торговая сеть, обслуживающая более 3 миллионов белорусов, причем преимущественно в глубинке. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти. Ну и, главное, не забывать о цели – работать на благо людей. Ксения Худолей продолжит.

Ксения Худолей, корреспондент:

От работы на земле до продукции на полках в магазинах. Компетенции Белкоопсоюза – сельхозпроизводство и переработка сырья, торговля и общественное питание. Задач немало, но все они сводятся к одному – позаботиться о белорусах даже в самых удаленных уголках нашей страны. Как правильно расставить акценты и кто возглавит кооперацию? Сегодня время решений.

Говорить о будущем Белкоопсоюза в столицу приехали представители кооперации из всех регионов. Для них осень – горячий сезон. В разгаре заготовка овощных и фруктовых запасов от фермеров и сельчан. К холодам впору продумывать продуктовую логистику автолавок, на карандаше – переработка сырья в готовый магазинный товар. Впрочем, от поры года работа Белорусской потребкооперации зависит в последнюю очередь. Обеспечить население доступными и качественными товарами собственного производства – неизменный вековой ориентир. «Есть такие населенные пункты, где проживает 1 человек». Хватает ли продуктов белорусам из глубинки? Читайте здесь.

Для многозадачной кооперации ответственный день – во главе должен стать новый председатель. Подходящего человека представители отрасли оценивали придирчиво – все же именно от руководителя будет зависеть, в каком направлении и как быстро будет шагать огромная организация. После обсуждений и дискуссий кандидатуру Олега Мацкевича приняли большинством голосов. Человек он для сферы не новый – зампредом Витебского облисполкома успел окунуться в сферу потребительских запросов, интересов и нужд. Председатель правления Белкоопсоюза: мы – система, ориентированная на сельского жителя. Читайте здесь.

Дела Белкоопсоюза совсем уж безоблачными назвать нельзя. Кооперация, созданная более 100 лет назад, безусловно, не раз становилась страховочным тросом для населения и остается им сегодня. Это и продукты питания, и знаменитые столовые и кафе с ценами по карману, и закупка урожая с приусадебных хозяйств.

Но жизнь не стоит на месте – конкуренты изощряются как никогда, а время требует от сферы торговли коммерческой жилки. От среднереспубликанского уровня показатели кооперации в торговле и общественном питании сегодня отстают. Лукашенко на заседании Белкоопсоюза: «Вы отстали на семь пунктов – это очень много. Конкуренты не стоят на месте». Читайте также.