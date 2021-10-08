Александр Лукашенко: о том, что такое Белкоопсоюз, знает каждый белорус, даже из молодого столичного поколения

Новости Беларуси. Необоснованный рост цен, в первую очередь на социально значимые товары, недопустим. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед сотрудниками Белорусской потребкооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 октября у них появился новый руководитель. Определены и приоритеты в работе.
Это старейшая и самая крупная торговая сеть, обслуживающая более 3 миллионов белорусов, причем преимущественно в глубинке. Как подчеркнул Александр Лукашенко, все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти.
Ни минуты промедления – в первый рабочий день задачи новому председателю и всему коллективу (а это более 40 тысяч сотрудников по всей стране) ставит глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хорошо знаю, что еще с советских времен у отечественных кооператоров есть выражение: существуют только две глобальные системы – солнечная система и потребкооперации. В этой шутке, как и во многих других, только часть шутки, все остальное правда. О том, что такое Белкоопсоюз, действительно знает каждый белорус, даже из молодого столичного поколения, если он хотя бы раз в жизни выезжал за пределы кольцевой дороги.
Да, кардинально поменялись условия работы, прежде всего финансово-экономические, но потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать во благо людей. Такие люди честные, добросовестные, проверенные десятилетиями, нам нужны, и мы будем их всегда поддерживать. Вы сейчас, может быть, вообще единственные – успешный пример модного (как сейчас принято говорить) государственно-частного партнерства. Когда за этими словами стоят не болтовня и пустые прожекты с желанием побыстрее урвать прибыль (предпочтительно из бюджета), а результат и реальная работа, причем не в самых комфортных и тепличных условиях.