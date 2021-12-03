«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?

Екатерина Забенько, СТВ: Мы даже готовы поделиться с братьями последним, что есть – об этом накануне Александр Лукашенко сказал в разговоре с Игорем Бабушкиным, губернатором Астраханской области России ( подробности здесь ). Очевидно, что такую риторику злопыхатели связывают с сильнейшим давлением, которое оказывают теперь на Беларусь извне. Но едва ли знакомые с историей люди, да и те, кто от нее далеки, согласятся с абсурдными теориями. Ведь идти по жизни плечом к плечу Беларусь и Россия решили не вчера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил: запомните, в этом мире друзей у нас нет. Ему журналисты, ваши коллеги, задают вопрос: «А вот Лукашенко считает...» Дмитрий, молодец, нашелся: «Мы больше, чем друзья, мы братья». Блестящий ответ. Точно так я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно… Вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать все это, в голове крутить-вертеть. Мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково. Я в этом убедился, особенно в последнее время. Мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи. У нас очень добрые отношения.