«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?
Новости Беларуси. Что Александр Лукашенко считает своим самым главным президентским достижением, почему в августе 2020-го появился с автоматом в руках у Дворца Независимости и смотрят ли Беларусь и Россия в одном направлении? Интервью белорусского лидера международному информационному агентству «Россия сегодня» продолжает детально обсуждаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не только в СМИ.
За два с половиной часа Александр Лукашенко и Дмитрий Киселев затронули темы не только белорусско-российской и внутренней повестки, но и громкие международные дела. Но понятно, что по теме Союзного государства белорусскому Президенту задавалось значительное количество вопросов. Ведь Россия – наш близкий друг и партнер.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы даже готовы поделиться с братьями последним, что есть – об этом накануне Александр Лукашенко сказал в разговоре с Игорем Бабушкиным, губернатором Астраханской области России (подробности здесь). Очевидно, что такую риторику злопыхатели связывают с сильнейшим давлением, которое оказывают теперь на Беларусь извне. Но едва ли знакомые с историей люди, да и те, кто от нее далеки, согласятся с абсурдными теориями. Ведь идти по жизни плечом к плечу Беларусь и Россия решили не вчера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил: запомните, в этом мире друзей у нас нет. Ему журналисты, ваши коллеги, задают вопрос: «А вот Лукашенко считает...» Дмитрий, молодец, нашелся: «Мы больше, чем друзья, мы братья». Блестящий ответ. Точно так я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно… Вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать все это, в голове крутить-вертеть. Мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково. Я в этом убедился, особенно в последнее время. Мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи. У нас очень добрые отношения.
Напомним, Международное информационное агентство «Россия сегодня» – один из крупнейших медиаресурсов. Холдинг объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы. Отдельные эксклюзивные фрагменты разговора выйдут в эфир в воскресенье вечером в программе «Вести недели», автор которой – Дмитрий Киселев.
Телеканал «Беларусь 1» покажет интервью сегодня, 3 декабря, в 21:30.
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