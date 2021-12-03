«Они знают подход к каждому». В Гомеле открылся первый в стране интегративный центр для детей с особенностями развития

Новости Беларуси. В Гомеле начал работу уникальный для Беларуси образовательно-терапевтический центр для детей и молодежи с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открылся на базе дома-интерната для инвалидов по инициативе благотворительной католической миссии «Каритас-Милосердие».

Ежедневно центр может принимать 140 человек. В его структуре несколько блоков. На первом этаже работают мастерские: швейная, столярная и декоративно-прикладного творчества. Также есть компьютерный и музыкальный классы, терапевтическая кухня.

Второй блок направлен на медико-социальную реабилитацию. Кабинеты для акватерапии, массажа и ЛФК адаптированы для инвалидов и оснащены современными тренажерами. Оборудование помогает развивать опорно-двигательный аппарат и концентрацию внимания. Все услуги бесплатные.

Мария Шарникова, мама ребенка с инвалидностью:

Доверяю всему персоналу – и медицинскому, и воспитателям, и дефектологу, потому что это профессионалы своего дела. Они знают подход к каждому нашему ребенку. Они учат их и рисовать, и лепить, различные развивающие занятия проводят. Уделяют этому немало времени, что, конечно, очень важно, потому что наши детки требуют повышенной обучаемости.

Юрий Воронко, ксендз, директор благотворительной католической миссии «Каритас-Милосердие»:

Родители смогут получать необходимую помощь, чтобы заботиться дома о своих детях, чтобы не возникало у них мысли, что можно где-то отдать своего ребенка в стационарное учреждение. Конечно, это всегда трагедия для детей. Может быть, эти ребята, молодые инвалиды... Надеемся, что со временем законодательство позволит и наши возможности сработают так, чтобы и они, получив здесь определенные знания и умения, могли найти себе занятие, работу какую-то, где могли бы зарабатывать деньги, пусть даже небольшие. Но дело не в деньгах, а в их реализации в жизни.