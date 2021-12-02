Приезд делегации из Ирана к беженцам, холод, Европа молчит. Ключевые события на белорусско-польской границе в 25-й день

Сергей Шуманский, корреспондент:

Завершается 25-й день для беженцев на белорусско-польской границе. И, наверное, самым ключевым событием сегодняшнего дня стало прибытие сюда первой официальной делегации иностранного государства. Это были представители Министерства иностранных дел Ирана. Они приехали для того, чтобы ознакомиться в общем с теми условиями, в которых содержатся беженцы. Ну и, конечно же, для того, чтобы пообщаться со своими соотечественникам, чтобы предложить им вернуться домой, предложить им помощь в этом. Они пообщались с представителями Красного Креста, с представителя Гродненского облисполкома. Здесь их сопровождал зампред Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Собрали около 20 человек, граждан Ирана, здесь, пообщались, предложили помощь, если нужно, поиски документов, паспортов, потому что не секрет, что здесь у многих на сегодняшний момент нет паспортов. И, естественно, без этого документа улететь на родину они не смогут. Так вот, дипломаты предложили помощь в этом – в изготовлении документов, оставили контакты для связи с консульством Ирана в Беларуси. Но пока желающих прямо сегодня улететь домой не нашлось. Но, опять же, хочу отметить, что это уже какая-то подвижка, потому что это пока что первая делегация. Если бы сюда вот так вот кто-то тоже приехал еще на днях и поговорил с гражданами своей страны, возможно, дело сдвинулось бы с мертвой точки, как-то этот кризис удалось бы уже урегулировать или хотя бы начать это делать. Потому что, напомню, Европа по-прежнему молчит, никакого диалога не происходит.

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