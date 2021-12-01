Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства
Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна. И по сути, большинство мирных украинцев не виноваты, что, в том числе из-за безрассудной политики президента Зеленского страдает вся страна. Ведь ни для кого не секрет, что Украина шаг за шагом теряет свою экономическую устойчивость: в стране процветает коррупция и ветшает энергетическая инфраструктура, в то время как цены на энергоносители растут. И это не говоря о продолжающейся напряженности в Донецкой и Луганской областях.
Лукашенко в интервью: Тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична – читайте здесь.
Тем временем Зеленскому некоторые эксперты предрекают бегство из Украины в случае его провала на следующих президентских выборах. Впрочем, этот факт мало кого удивит. Серьезно к нынешнему украинскому лидеру не относятся. Да и в целом, как отметил, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский – случайный человек в политике, как и один из его предшественников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перед началом войны на Донбассе, Вы помните, у власти был Саша Турчинов. Бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, по-моему, протестант и так далее. Я его хорошо знал. И мы встречались в тот момент.
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Он пастор протестантский.
Александр Лукашенко:
Да, я его знал еще как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку.
Дмитрий Киселев:
Ну как случайно, извините. Он был комендантом майдана, возглавлял государственный переворот. Ничего себе случайно.
Александр Лукашенко:
Ну, да, он участвовал.
Дмитрий Киселев:
Стал исполняющим обязанности главы государства и начал войну в Донбассе, отправив туда танки и самолеты. Ну это...
Александр Лукашенко:
Ну, вам виднее, вы там были, работали.
Дмитрий Киселев:
Это факты.
Александр Лукашенко:
Да, это факты. Вы работали. Но я считаю, что в политике – это абсолютно случайный человек.
Дмитрий Киселев:
А, ну в политике.
Александр Лукашенко:
Как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства.
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