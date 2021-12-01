Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства

Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна. И по сути, большинство мирных украинцев не виноваты, что, в том числе из-за безрассудной политики президента Зеленского страдает вся страна. Ведь ни для кого не секрет, что Украина шаг за шагом теряет свою экономическую устойчивость: в стране процветает коррупция и ветшает энергетическая инфраструктура, в то время как цены на энергоносители растут. И это не говоря о продолжающейся напряженности в Донецкой и Луганской областях.

Лукашенко в интервью: Тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична – читайте здесь.

Тем временем Зеленскому некоторые эксперты предрекают бегство из Украины в случае его провала на следующих президентских выборах. Впрочем, этот факт мало кого удивит. Серьезно к нынешнему украинскому лидеру не относятся. Да и в целом, как отметил, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский – случайный человек в политике, как и один из его предшественников.