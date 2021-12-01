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Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства

01 декабря 2021 16:40
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Новости Беларуси. Первый без купюр для СМИ. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал накануне генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. В частности Президент заявил о том, что он будет делать все, чтобы Украина стала нашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава государства отметил, что никогда не будет на стороне «националистического угара», который сегодня наблюдаем в соседней стране. Ведь Украина не просто рядом граничащая территория, а поистине братская страна. И по сути, большинство мирных украинцев не виноваты, что, в том числе из-за безрассудной политики президента Зеленского страдает вся страна. Ведь ни для кого не секрет, что Украина шаг за шагом теряет свою экономическую устойчивость: в стране процветает коррупция и ветшает энергетическая инфраструктура, в то время как цены на энергоносители растут. И это не говоря о продолжающейся напряженности в Донецкой и Луганской областях.

Лукашенко в интервью: Тогда армия Украины была не та, что сейчас. Сейчас она, мягко говоря, очень националистична – читайте здесь.  

Тем временем Зеленскому некоторые эксперты предрекают бегство из Украины в случае его провала на следующих президентских выборах. Впрочем, этот факт мало кого удивит. Серьезно к нынешнему украинскому лидеру не относятся. Да и в целом, как отметил, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский – случайный человек в политике, как и один из его предшественников.

Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Перед началом войны на Донбассе, Вы помните, у власти был Саша Турчинов. Бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, по-моему, протестант и так далее. Я его хорошо знал. И мы встречались в тот момент.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Он пастор протестантский.

Александр Лукашенко:
Да, я его знал еще как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку.

Дмитрий Киселев:
Ну как случайно, извините. Он был комендантом майдана, возглавлял государственный переворот. Ничего себе случайно.

Александр Лукашенко:
Ну, да, он участвовал.

Лукашенко: Володя Зеленский оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства-4

Дмитрий Киселев:
Стал исполняющим обязанности главы государства и начал войну в Донбассе, отправив туда танки и самолеты. Ну это...

Александр Лукашенко:
Ну, вам виднее, вы там были, работали.

Дмитрий Киселев:
Это факты.

Александр Лукашенко:
Да, это факты. Вы работали. Но я считаю, что в политике – это абсолютно случайный человек.

Дмитрий Киселев:
А, ну в политике.

Александр Лукашенко:
Как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства.

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