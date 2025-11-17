Сколько будет стоить картофель? МАРТ установил цены с 15 ноября по 31 мая 2026 года

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Почему не регулировать?
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну вот она же семь стоила.
Светлана Короткевич:
Это уже был период меж.
Кирилл Казаков:
То есть вот этот меж – нет регулировки?
Светлана Короткевич:
Нет, он регулируется постановлением № 713. Там установлена торговая надбавка 30 %, но формирует цену производитель. И только к этой цене может непосредственно торговля добавить свои 30 %. В настоящее время в рамках нынешних условий работы, в рамках госзаказа, Министерством сельского хозяйства определены отпускные цены, а МАРТ установлены максимально предельные розничные цены.
Соответственно, в межсезонный период для картофеля с 15 ноября текущего года по 31 мая 2026 года, условно, на картофель будет пока одна цена – 1,07 в рознице. Она может быть меньше.
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