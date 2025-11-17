Большой скандал в Германии! Аукционный дом выставил на продажу вещи жертв Холокоста

В Германии разразился большой скандал. В стране, которая пережила черные годы фашизма, решили торговать памятью о жертвах нацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из аукционных домов выставил на продажу предметы, связанные с Холокостом: письма и документы узников концлагерей.

Этот не поддающийся здравому смыслу факт вызвал волну возмущения как в самой ФРГ, так и за рубежом. Министр иностранных дел Германии назвал аукцион неприемлемым и потребовал не допускать таких случаев. Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что обсудил инцидент со своим польским коллегой и они полностью согласны с тем, что попытка извлечь выгоду из Холокоста отвратительна и должна быть пресечена. В Международном комитете Освенцима заявили, что продажа документов, принадлежащих жертвам нацизма, является циничным и бесстыдным предприятием. После общественного резонанса аукцион быстро отменили. Однако от его организаторов извинений так и не дождались.