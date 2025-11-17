Дружба или выгода? Как решение Польши обострило ситуацию в Литве

Конечно, официальный Вильнюс не ожидал от своего партнера по Евросоюзу такого «хода конем», сообщили в программе Новости «24 часа».

Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска.

Ведь если посмотреть на ситуацию с позиций Литвы, Варшава, открыв пункты пропуска на белорусской границе именно в этом момент – воспользовалась ситуацией. Как говориться, «дружба дружбой, а табачок врозь». А точнее, дивиденды, которых не досчитаются в Вильнюсе и которые, очевидно, получит Польша.

«Настоящим ударом по литовскому бизнесу» сегодняшние события называет глава Национальной ассоциации грузоперевозок этой Прибалтийской республики. И добавляет, что политика Польши может привести к полному краху всей литовской логистики, если официальный Вильнюс не примет решение об открытии границ с Беларусью.

И с аргументами этого топ-менеджера нельзя не согласиться, ведь усилия по превращению Литвы в ключевую точку транзита были потрачены впустую, и теперь грузы направляются напрямую из Польши в страны Азии. Вторит коллеге и еще один представитель литовской Ассоциации грузоперевозчиков. Он уверен, что Польша сможет значительно увеличить объем перевозок через свою территорию.

Иными словами, для литовской власти уж очень сильно «запахло жареным». Ну а иначе, чем можно объяснить заявление главы МИД о возможно досрочном открытии пунктов пропуска на границе с Беларусью – то есть раньше чем 30 ноября. «Думаю, что это стоит рассмотреть», – сказал сегодня, отвечая на резонный вопрос литовских журналистов.

Тем временем в литовских властных кругах поименно называют виноватых в ситуации – глава МВД, министр транспорта и глава правительства Литвы Инга Ругинене. Очевидно, что эта ситуация не добавит популярности литовским политикам и среди граждан. Так, литовскому кабмину доверяет лишь 33 % респондентов – участников октябрьского социологического исследования.