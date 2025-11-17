Очередь по обе стороны: Беларусь и Польша открыли КПП на границе. Вот как это было

Минск считает открытие пунктов пропуска на белорусско-польской границе проявлением прагматичного подхода. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь приветствовали решение Варшавы, а также напомнили, что Беларусь последовательно призывает всех европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. Польша минувшей ночью возобновила работу пунктов пропуска «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая». С белорусской стороны – это «Берестовица» и «Брузги» соответственно.

Затишье длиною почти в 3 года нарушил гул автомобилей. Иван Куделько первым въехал в пункт пропуска «Берестовица». Он собирается погостить у родственников в Польше. Отсюда до Белостока, кажется, рукой подать. Но раньше путь занимал сотни километров. Приходилось объезжать через Брест. А это и расстояние, и время.

Иван Куделько, житель Волковыска:

Спасибо всем: и польскому правительству, и нашему. Спасибо, что нашли общий язык.

Зеленый свет, открытый шлагбаум. Ровно в 2 ночи по минскому времени Польша возобновила работу двух своих пунктов пропуска – «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая». С нашей стороны это «Берестовица» и «Брузги». Пограничные коридоры раньше были закрыты Варшавой в 2021 и 2023 годах в одностороннем порядке. Но в субботу Польша официально уведомила Беларусь о намерении снять барьеры. Первое встречное движение началось. Польша и Беларусь обсудили функционирование вновь открытых пунктов пропуска. Беларусь никогда не закрывала границы и всегда призывала соседние государства к диалогу, все же родственные связи между людьми, деловые и туристические отношения. То, что порой вне политики, объединяет жителей многих стран. Это подтверждает очередь из машин по обе стороны границы в первую же ночь работы пункта пропуска.

С тех пор как закрыли, ездили через Брест, очень далеко получается. Мы отсюда, берестовицкие, и родственники там живут. Очень неудобно.

Раз в три месяца ездим к родственникам. У нас трое детей. И когда едем через Брест, у нас большая потеря по времени и по силам. Дети маленькие, поэтому нам хорошо.

Галина Буро, корреспондент:

Первые автомобили белорусские службы начали запускать на пункт пропуска примерно за полчаса до открытия, чтобы они смогли пройти таможенный и пограничный контроль и ровно в 2 часа пересечь белорусско-польскую границу.

Организовать четкую работу без задержек для водителей белорусским службам помогают современные технологии. Еще с 8 вечера в зоне ожидания открылась регистрация автомобилей в электронную очередь. Приезжаешь, берешь номерок, а дальше отслеживаешь статус авто удаленно через мобильное приложение. Находиться на границе не обязательно.

Наталья Леонова, директор Гродненского филиала предприятия «Белтаможсервис»:

Каждый водитель может отслеживать свое место по номеру регистрационному своего транспортного средства. И в порядке очередности он отслеживает свой статус.

По ту сторону границы электронной очереди нет. Поэтому первые автомобили из Польши прибыли в Беларусь уже через 20 минут после открытия. Житель Германии Александр Романовский в числе первых, кто въехал в нашу страну. Мужчина с белорусскими корнями. Хочет навестить родителей. В машине жена и ребенок. Поговорили с людьми на вновь открытых КПП на границе с Польшей.