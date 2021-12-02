«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву

События 2020 года продемонстрировали готовность белорусского общества принимать больше участия в жизни страны. Это предполагает и большую степень ответственности каждого гражданина. Но готовы ли ее разделить белорусы? Ответом на этот вопрос станут результаты референдума по изменениям в Конституцию. На этапе подготовки проекта известно, что она будет либеральнее действующей. Кроме того, призвана помочь пройти период перехода нашего общества на новый уровень без потрясений и потери главного.

Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Киселев: А когда?

Дмитрий Киселев: Президента тоже? Летом? Летом уже состоятся?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: И всех органов власти, и парламента, и президентские выборы, и Всебелорусского народного собрания.

Александр Лукашенко:

Это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно – четыре.

Дмитрий Киселев:

То есть они в срок пройдут?

Александр Лукашенко:

Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы.

Дмитрий Киселев:

А на каком основании?

Александр Лукашенко:

На основании, что Президент так решит.