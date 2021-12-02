«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву
Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
События 2020 года продемонстрировали готовность белорусского общества принимать больше участия в жизни страны. Это предполагает и большую степень ответственности каждого гражданина. Но готовы ли ее разделить белорусы? Ответом на этот вопрос станут результаты референдума по изменениям в Конституцию. На этапе подготовки проекта известно, что она будет либеральнее действующей. Кроме того, призвана помочь пройти период перехода нашего общества на новый уровень без потрясений и потери главного.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И всех органов власти, и парламента, и президентские выборы, и Всебелорусского народного собрания.
Дмитрий Киселев:
Президента тоже? Летом? Летом уже состоятся?
Александр Лукашенко:
Нет.
Дмитрий Киселев:
А когда?
Александр Лукашенко:
Это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно – четыре.
Дмитрий Киселев:
То есть они в срок пройдут?
Александр Лукашенко:
Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы.
Дмитрий Киселев:
А на каком основании?
Александр Лукашенко:
На основании, что Президент так решит.
Дмитрий Киселев:
А, если вы сами так решите.
Александр Лукашенко:
Конечно, конечно. Или в переходных положениях к Конституции будут закреплены иные сроки выборов.
Дмитрий Киселев:
А вы пойдете на следующие выборы?
Александр Лукашенко:
Не знаю.
Дмитрий Киселев:
Держите интригу?
Александр Лукашенко:
Нет, нет! Честно, не знаю.
Дмитрий Киселев:
Ну, от чего это зависит?
Александр Лукашенко:
От ситуации в стране, прежде всего.
Дмитрий Киселев:
Как вы хотели бы войти в историю, чтобы вас вспоминали как?
Александр Лукашенко:
Я об этом не думал. Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелые времена.
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