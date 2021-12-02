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«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву

02 декабря 2021 20:13
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Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

События 2020 года продемонстрировали готовность белорусского общества принимать больше участия в жизни страны. Это предполагает и большую степень ответственности каждого гражданина. Но готовы ли ее разделить белорусы? Ответом на этот вопрос станут результаты референдума по изменениям в Конституцию. На этапе подготовки проекта известно, что она будет либеральнее действующей. Кроме того, призвана помочь пройти период перехода нашего общества на новый уровень без потрясений и потери главного.  

«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву-1

«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И всех органов власти, и парламента, и президентские выборы, и Всебелорусского народного собрания.  

Дмитрий Киселев:  
Президента тоже? Летом? Летом уже состоятся?  

Александр Лукашенко:  
Нет.  

Дмитрий Киселев:  
А когда?  

«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву-6

Александр Лукашенко:  
Это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно – четыре.  

Дмитрий Киселев:  
То есть они в срок пройдут?  

Александр Лукашенко:  
Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы.  

Дмитрий Киселев:  
А на каком основании?  

Александр Лукашенко:  
На основании, что Президент так решит.  

«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву-9

Дмитрий Киселев:  
А, если вы сами так решите.  

Александр Лукашенко:  
Конечно, конечно. Или в переходных положениях к Конституции будут закреплены иные сроки выборов.  

Дмитрий Киселев:  
А вы пойдете на следующие выборы?  

Александр Лукашенко:  
Не знаю.  

Дмитрий Киселев:  
Держите интригу?  

«Пойдёте на следующие выборы?» Что на это ответил Президент Беларуси в интервью Дмитрию Киселёву-12

Александр Лукашенко:  
Нет, нет! Честно, не знаю.  

Дмитрий Киселев:  
Ну, от чего это зависит?  

Александр Лукашенко:  
От ситуации в стране, прежде всего.  

Дмитрий Киселев:  
Как вы хотели бы войти в историю, чтобы вас вспоминали как?  

Александр Лукашенко:  
Я об этом не думал. Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелые времена.  

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